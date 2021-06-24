واشنطن تغلق مواقع إلكترونية لوسائل إعلام إيرانية وأخرى موالية لطهران

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلنت وزارة العدل الأميركية انها صادرت 33 موقعا لوسائل إعلام، قالت انها إيرانية ومواقع اخرى تابعة للحوثيين إضافة إلى مواقع عراقية، كانت تستضيفها نطاقات تملكها الولايات المتحدة في انتهاكات للعقوبات المفروضة.

وقالت وزارة العدل في بيان: “استنادا إلى قرارات قضائية، استولت الولايات المتحدة على 33 موقعا يستخدمها اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية وثلاثة مواقع الكترونية يستخدمها حزب الله في انتهاك للعقوبات الأميركية”.

لكن الوزارة لم تكشف هوية الشركات الأميركية المالكة لهذه النطاقات التي تستضيف هذه المواقع ولم توضح الإجراءات التي ستتخذ في إطار انتهاك هذه العقوبات.

وبات اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية على القائمة الأميركية السوداء التي تمنع الأميركيين والشركات الأميركية والأجنبية من التعامل معها أو فروع لها.

تهديد استثنائي

وظهرت على المواقع الإلكترونية لكلّ من القناة الإيرانية الإخبارية الناطقة بالعربية “العالم” وشقيقتها الناطقة بالإنكليزية “برس-تي في” التابعتين لشبكة التلفزيون الرسمي الإيراني “ايريب” الرسالة نفسها التي تشير إلى أنه “تم الإستيلاء عليها” من قبل الحكومة الأميركية وذيلت بختمي مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” ووزارة التجارة.

وأتت هذه الإجراءات في إطار ممارسة الصلاحيات الرئاسية في وجه تهديد استثنائي على ما جاء في أحد بنود القانون الواردة في الرسالة.

وظهرت الرسالة نفسها أيضا على موقع قناة “المسيرة” التابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن.

وندّدت قناة المسيرة بما اعتبرته “قرصنة أميركية ومصادرة لحقوق النشر”، وقالت في بيان نشر على موقع “أنصار الله” إنّها مستمرة في “التصدي للقرصنة الأميركية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة”.

واعتبرت أنّ “هذا الحظر الأميركي لموقع المسيرة نت ومواقع صديقة أخرى يكشف مجدّداً زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروّج أميركا لها”.

وما لبثت القناة أن أعلنت مساء الثلاثاء أنّها استحدثت موقعاً إلكترونياً بديلاً عن موقع “المسيرة نت” الذي أغلقته واشنطن، مشيرة إلى أنّ الموقع الجديد هو “المسيرة دوت كوم”.

وسبق لموقع القناة نفسها وكذلك لموقع “الاتجاه”، القناة التلفزيونية التابعة لـ”كتائب حزب الله” أن لقيا في تشرين الأول/أكتوبر 2020 المصير نفسه.

وطال الحجب يومها أيضاً موقع النجباء، الفصيل العراقي وهذان الفصيلان ، المكوّنان من مقاتلين عراقيين ينشطان في العراق وكذلك أيضاً في سوريا حيث يقاتلان إلى جانب نظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني.