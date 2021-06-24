عشرة أفلام في ملتقى كركوك السينمائي الدولي لافلام الكوفيد

خاصة بجائحة كورونا ..

سمير خليل

من المؤمل ان تشهد مدينة كركوك ملتقى كركوك السينمائي الدولي لافلام الكوفيد- الدورة الثانية- الذي تقيمه مؤسسة كركوك للثقافة والفنون بالتعاون مع جامعة الكتاب والدكتور صديق عمر رسول والعيادة الخيرية الصحية للدكتورة فائزة خطاب عمروالدكتور برهان عمر رشيد.

وسيكون محور افلام الملتقى التوعوية والصحية خاصة بالكوفيد حصرا على ان لايتجاوز طول الفيلم 15 دقيقة.

عن اهداف وغرض الملتقى يقول الفنان سردار زنكنة رئيس مؤسسة كركوك للثقافة والفنون مدير الملتقى: “اهداف الملتقى اولا، تشجيح الناس لاخذ لقاحات الفاكسين الخاص بالكوفيد في ظل عزوف بعض المواطنين من اخذ اللقاح، لربما خوفا، والقسم الاخر ليس لديهم معلومات كافية، ثانيا، من يجب ان ياخذ اللقاح ومن لايجب اخذه، وهل الشكوك لدى بعض المواطنين من المضاعفات صحيحة ام لا”.

وتابع: “في هذا الملتقى نجيب على تساؤلات الحاضرين ضمن برنامج فعاليات اليوم الثاني للملتقى والتي يلقيها اربعة اطباء في محاضرات طبية، حيث يقدم كل محاضر موضوعا معينا عن الكوفيد”. اما غرض الملتقى فهو توعوي وصحي من خلال تحفيز المواطنين وتشجيعهم على اخذ اللقاحات من دون خوف مع عرض مجموعة من الافلام الروائية القصيرة التي وصلت الملتقى من العراق والبلدان العربية والاجنبية”.

واضاف: “اختارت لجنة التقييم في المهرجان عشرة افلام من بين افضل الافلام التي وصلت الملتقى، وتعرض خلال يومي الملتقى وسيجري منح الافلام المشاركة درع الملتقى من دون وجود مسابقة للافلام الفائزة، علما ان فترة تسلم الافلام المشاركة انتهت يوم الخامس عشر من الشهر الجاري. وتحولت جميع الافلام التي وصلت للملتقى الى لجنة التقييم الخاصة بالمهرجان والتي تألفت من الدكتور دلشاد مصطفى رئيس اللجنة، والدكتور سالم شدهان والدكتورمصطفى شوكى والاستاذ سعد هدابي اعضاءا”.

وحسب الفنان زنكنة فان الافلام العشرة التي اجازتها لجنة التقييم في الملتقى والتي ستعرض على مدى يومين هي: فيلم ( ويزدان ) للمخرج كريم تك اوغلو ( من تركيا )، وفيلم (الصد الاول) للمخرج عباس نجاح من كركوك، وفيلم (الابيض) للمخرج مصطفى رحيم، وفيلم ( قداس) للمخرجة سارة فراس، وفيلم (خلينا نعيش ) للمخرج وسام دلالي من تونس الخضراء، وفيلم (اخر ساعة الكورون) للمخرجة هانا كاوه من كوردستان العراق، وفيلم (2030) للمخرج محمد خضير، وفيلم ( كوفيد 19 ) للمخرج ابرار الجبوري، وفيلم (ملاكة الرحمة) للمخرج باقر حسن، والفيلم العاشر ( وتستمر بالحياة ) للمخرج عمر الساعدي، وسيعرض فيلم للمخرج هاوكار مصطفى من اربيل على هامش الملتقى .

جدير بالذكر ان اللجنة العليا للمهرجان تألفت من الفنانين: المخرج طه ياسين والفنان عادل عبد الله مصطفى والفنانة شادية جزا والمخرج تحسين احمد صالح والمخرج صابر رحمن والمخرج طلال الخشان، اما اللجنة الاعلامية فتشكلت من السادة وليد رفيق عارف زنكنة وشوان سليمان علي يوسف والمخرج ياسر حمزة علي والاعلامية مروة السوري محمد.