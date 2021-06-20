سندخل نزالات بطولة الأندية للشباب بجاهزية وهدفنا التتويج باللقب

لاعب نادي الاتصالات بالملاكمة .. حيدر عبد الهادي:

بغداد ـ فلاح الناصر:

يواصل فريق نادي الاتصالات تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة اندية العراق لفئة الشباب بالملاكمة المقرر انطلاقها يوم 5 تموز المقبل، والفريق يشرف على تدريبه، طارق الحلو، يساعده المدرب مسلم وامير، ويتدرب الفريق في قاعة الملاكمة في بدالة صدر الفداء.

وفريق الملاكمة في نادي الاتصالات يملك سجلا كبيرا للأوسمة والألقاب في مشاركاته محليا وخارجيا، اذ كانت لملاكمي النادي نتائج بارزة استطاع فيها التفوق على المنافسين واعتلى لاعبيه منصات التتويج وكانوا خير ممثلين لرياضة الفن النبيل العراقية في البطولات الخارجية.

ويواصل 10 لاعبين لفئة الشباب تدريباتهم المنضبطة بشكل يومي استعدادا للمشاركة في بطولة أندية العراق لفئة الشباب، احد ابطال النادي بالملاكمة، هو حيدر عبد الهادي الذي يمثل منتخب شباب العراق، بدأ رياضة الملاكمة في مركز شباب القدس باشراف المدرب الخبير إبراهيم جمعة، ثم انتقل مع مدربه إلى المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في وزارة الشباب والرياضة، وتوفرت للاعب مقومات عدة في النجاح من تجهيزات رياضية متكاملة وحلبات حديثة وملاكات تدرييية خبيرة وإدارية لها باع طويل في رياضة الملاكمة، إلى جانب اقامة البطولات والمهرجانات المتواصلة والمعسكرات التدريبية التي اشترك فيها اللاعبين الموهوبين وتمكنوا من تعزيز قدراتهم الفنية وتعلموا اسرار رياضة الفن النبيل باشراف ملاكاتهم التدريبية وحصولهم على ثقافة رياضية كبيرة في فهم القانون من خلال اشراكهم في ورش تطويرية ومتابعة المسؤولين في الوزارة اسهمت في مضاعفة حرصهم على معانقة الألقاب.

اسرة رياضية

انطلق من اسرة رياضية، شقيقه لاعب منتخب الناشئين السابق ونادي الشرطة محمد عبد الهادي وهو حاليا كابتن فريق نادي الحسين المشارك في دوري الدرجة الاولى، وشقيقه الاخر حسين لاعب منتخبنا الوطني لفئة المتقدمين بالملاكمة واحد الابطال الذين تمكنوا من الفوز باوسمة النجاح في بطولات محلية وخارجية عدة.

اللاعب فرض نفسه بقوة كملاكم واعد، استطاع انب يتوج بالعديد من الألقاب في بطولات المراكز الوطنية، في فئة الموهوبين ثم الناشئين، قبل الانتقال إلى نادي الاتصالات الرياضي، اكتسب الاحتكاك وتعلم الكثير من فنون اللعبة، ونجح في تأكيد موهبته فوق الحلبات، إلى جانب خلقه اريفع وانضباطه في التدريبات والالتزام بتوجيهات المدربين، في حين كانت مؤهلاته الفنية العالية تمنحه التميز بين اقرانه وتسهم في تفوقه باعتلاء منصات التتويج والفوز بالأوسمة والكؤوس في العديد من البطولات على الصعيدين المحلي والخارجي.

الملاكم الافضل

في العام 2019 اختير الملاكم حيدر عبد الهادي ليفوز بجائزة افضلا ملاكم في العراق، قبلها توج بكأس الناشئين لثلاث سنوات تواليا، شارك في بطولة آسيا التي اقيمت في الإمارات 2019، كما تمكن من الفوز مع منتخبنا بلقب بطولة القوقاز الدولية التي اقيمت في اذربيجان عام 2018، وف هذه البطولة تمكن لاعبي منتخبنا من فرض حضورهم القوي في النزالات واستطاعوا التتويج بالأوسمة واثبات مقدرة الفن النبيل العراقية على تحقيق الافضل.

نجوم القوقاز

وفي بطولة القوقاز الدولية، اشترك منتخبنا بنحو 20 لاعبا هم *حسين قاسم ورضا طالب ومسلم خالد وعباس حيدر ومجتبى حريجة وهاشم عماد وأدهم فاضل وعلي هاشم ومحمد انور وحسين عبد الهادي وحيدر عبد الهادي ومؤمن حريجة وحسين قاسم وعلي قاسم والحسن عمار وسيف سعد وسجاد علي وضرغام كريم وعبد الوهاب وهيب وباقر امير جاسم) تحت اشراف الجهاز الفني للناشئين المؤلف من حمزة غازي ورعد جخيور وانور المكصوصي ومحمد جواد، وللشباب الملاك الفني المؤلف من توفيق جليل جلال ومظفر الناصري وعلي كيطان ومحمد قصي.

الاتصالات واللقب

يقول حيدر: نسعى إلى رفع وتيرة التحضيرات لنزالات بطولة الاندية لفئة الشباب، نطمح ان ندخل وفريقنا باتم الجاهزية لنحصل على اللقب الذي يتطلع إليه بقوة فريق الاتصالات بعد التفوق الكبير في السنوات الماضية، والتدريبات تجرى بشكل منتظم وتشهد تنافسا كبيرا بين اللاعبين بفضل جهود المدرب طارق الحلو ومساعديه، وكذلك الدعم والمتابعة الميدانية من إدارة نادي الاتصالات والمشرفين على رياضة الملاكمة الذين يؤمنون بقدرات اللاعبين على تحقيق النجاحات والفوز بالنزالات وحصد أوسمة التفوق وخطف كؤوس البطولات.