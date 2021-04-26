الداخلية: ضحايا حريق مستشفى أبن الخطيب 82 شهيداً و110 مصابين ونرجح زيادة الوفيات

اوجزت سببه بالافتقار الى ابسط مقومات السلامة

بغداد- وعد الشمري:

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأحد، عن حصيلة ضحايا حريق مستشفى أبن الخطيب في بغداد، مشيرة إلى أن العديد من مؤسسات الدولة تفتقر لأبسط مقومات السلامة، فيما أكدت مديرية الدفاع المدني أن فرقها وصلت إلى مكان الحادث بعد ثلاث دقائق فقط من اندلاع النيران، نافية حصول تأخر في ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، إن “حادث حريق مستشفى أبن الخطيب لم يكن يحصل لو تم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات المناسبة”.

وأضاف المحنا، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحريق لن يمر دون تحديد المقصرين ومعالجة الأسباب، لكيلا تعود نفس الحالة لاسيما في المؤسسات التي تتعامل بكثرة مع المواطنين مثل المستشفيات والأماكن العامة”.

وأشار، إلى أن “كثير من المؤسسات تفتقر لأبسط مقومات السلامة والدفاع المدني، والقانون يحمّل مدير المؤسسة أو المشرف عليها المسؤولية عن كل حادث حريق إذا لم يتبع السياقات الأصولية”.

وأكد المحنا، أن “الحصيلة هي 82 شهيداً و110 مصابين بإصابات مختلفة مثل الحروق أو الوقوع من أماكن مرتفعة أو الاختناق”، مبيناً أن “بعض الإصابات حرجة وقد يزداد أعداد الشهداء خلال الساعات المقبلة”.

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني جودت عبد الرحمن في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحادث كبير، وفاجعة وما خلفه من خسائر كانت فادحة للغاية”.

وتابع عبد الرحمن، أن ” فرق الدفاع المدني هي 3 دقائق و31 ثانية من الحادث ضمن الوقت العالمي وهو من 3 دقائق إلى 5 دقائق.

ونوه، إلى أن “وصول فرق الدفاع المدني موثق بموجب تسجيلات والحديث عن تأخرها نحو نصف ساعة غير صحيح”.

ولفت عبد الرحمن، إلى أن “الفرق عملت على إخماد النيران وعدم وصولها إلى الطابق الأرضي أو الثاني، ولو وصلت النيران لحصلت مشكلة كبيرة جداً”.

ويواصل، أن الحادث “حصل في الطابق الأول، المكون من 16 غرفة، ستة منها للإنعاش الرئوي، وثمان لرقود المرضي، وغرفتين للملاك الطبي والممرضين

ومضى عبد الرحمن، إلى “تسجيل عدد من المشكلات في إجراءات الوقاية والسلامة والدفاع المدني في المستشفى، التي كانت لا تحتوي على الأنبوب الرابط ومنظومة الإنذار المبكر مع عدم تحديث فرق الحماية الذاتية، وهو موضوع مهم جداً”.

من جانبه، ذكر عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاطي إلى “الصباح الجديد”، أن “البرلمان سوف يعقد جلسة استثنائية يوم غد لمناقشة أسباب وتداعيات الحريق في مستشفى أبن الخطيب”.

وأضاف خلاطي، أن “قراراً صدر بتشكيل لجنة لمعرفة المقصرين والتوصية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وزاد خلاطي، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد أمس اجتماعاً ضم لجنة الصحة النيابية وقد تم فيه التباحث حول أسباب الحريق واتخاذ القرارات المناسبة”.

وكان الكاظمي قد وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب حريق مستشفى أبن الخطيب، وأمر بعرض النتائج خلال 24 ساعة.