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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مهرجان الجونة السينمائي يعلن موعد انطلاق فعاليات دورته الخامسة

ثقافة
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ن مهرجان الجونة السينمائي ان ال١٤ من أكتوبر /تشرين الأول /٢٠٢١ سيكون موعدا لإنطلاق فعاليات دورته الخامسة وتستمر لغاية ال٢٢ منه.

يقام الافتتاح على الصرح المعماري الكبير مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة الذي شيد وفق احدث التصاميم والذي شهد انطلاق فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان وعرضت عليه مجموعة من الأفلام المختلفة

اعلان موعد الافتتاح يؤكد الثقة التي يتوفر عليها القائمون على المهرجان، إذ أبدى المهندس سميح ساويرس، مؤسس الجونة، ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة، سعادته بالنجاح الذي حققه المهرجان طوال الأعوام الماضية× خصوصاً عام 2020، الذي شهد أول استضافة للمهرجان في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. وأضاف :”كان عاماً مليئًا بالتحديات، لكنني سعيدٌ لأننا رغم كل المعوقات تمكنا من الوفاء بوعدنا باستضافة الدورة الرابعة من المهرجان في مركزالجونة للمؤتمرات والثقافة.و ولا أستطيع أن أصدق أننا نحتفل بمرور خمسة اعوام على انطلاق مهرجاننا. لذا أنا فخور جدًا بالتطور الذي شهدته الجونة، منذ افتتاح المهرجان، لتصبح وجهة ومنصة رائدة للفنون ومركزًا للتبادل الثقافي في الشرق الأوسط”.

بدوره أعرب انتشال التميمي، مدير المهرجان، عن رغبته الجادة في”السعي نحو تطوير جهد المهرجان التنظيمي، وتعزيز فريق العمل للارتقاء بنشاطه، والتوجه نحو تكثيف التجربة التنظيمية للمهرجان، والعمل على توسيع فعالياته، وتعميق نجاحاته، وتهيئة الأجواء لإطلاق المبادرات والأفكار الجديدة”، وأضاف : “بينما نتطلع إلى دورتنا الخامسة، نعدكم بأننا نعمل بجد لاستكمال مجهوداتنا وإسهاماتها لتطوير السينما إقليميًا وعالميًا”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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