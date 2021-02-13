المرحلة الاولى لدوري الكرة تختتم اليوم والديوانية يستعيد ذاكرة الفوز

الميركاتو الشتوي يشهد انتعاشا بتعاقدات مع محليين ومحترفين

بغداد ـ الصباح الجديد:

تستكمل اليوم الاحد مباريات الجولة بلقاء الشرطة والصناعات الكهربائية في ملعب الشعب الدولي في الساعة 2 ظهرا تعقبها في الساعة الثامنة الا ربع مساء مباراة الطلبة والكهربا، ويلعب نفط الوسط والميناء في ملعب النجف الدولي في الساعة الرابعة والربع عصرا، ويتواجه أمانة بغداد والكرخ في ملعب الأول في الساعة 2 ظهرا، ويلتقي النفط ونفط البصرة في ملعب التاجي في الساعة 2 ظهرا.

واسفرت مباريات أمس عن فوز الديوانية على ضيفه فريق السماوة بهدف الارجنتيني المحترف ماكسي رولون في الدقيقة 86، اذ استعاد الديوانية ذاكرة الفوز التي تعود ليوم 28 كانون الاول الماضي عندما فاز على نفط البصرة بهدف.

واختتم الفريق مبارياته بالمرحلة الاولى جامعا 23 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 11 مباراة وخسر 4 مباريات، مسجلا 11 هدفا واستقبلت شباكه 23 كرة، وهو بالترتيب التاسع مؤقتا.

وفي ملعب الكفل، انتهت مباراة القاسم والنجف بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1، هدف القاسم أتى بنيران صديقة عن طريق لاعب النجف مصطفى مؤيد في الدقيقة 36، وتعادل طاهر حميد في الدقيقة 58 من ركلة حرة مباشرة.. وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة نفط ميسان وزاخو في ملعب ميسان الاولمبي، سجل لاهل الدار احمد سعيد في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وتعادل من ركلة جزاء ايضا لزاخو محمد جواد في الدقيقة 39.

وفي سياق تعاقدات الأندية، قررت إدارة نادي اربيل، تسمية لؤي صلاح مدربا لفريقها المشارك في الدوري الممتاز لكرة القدم.وقال ربين رمزي المنسق الاعلامي للنادي إن الإدارة سمت لؤي صلاح مدرباً للفريق ود.طه قادر، اسامة علي مساعدين للمدرب.وكانت الادارة قد وافقت مؤخرا على استقاله مدرب الفريق الكرواتي رادان كاسانين ومدرب اللياقة البدنية دوجي باكوفيج من منصبيهما، كما قررت إقالة مدرب الحراس المرمى الفريق كاوه ابراهيم من منصبه.

في حين، اعلنت ادارة نادي الديوانية، أمس، تعاقدها مع لاعب المنتخب الوطني السابق سيف سلمان لتمثيل فريقها الكروي للمرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز .وقال عضو إدارة النادي حيدر عبد الحسين إن الادارة تسعى لحسم الانتقالات الشتوية، سيما وانه لم يتبقى لغلق الانتقالات سوى مدة بسيطة .وأضاف أن سيف سلمان سيكون إضافة جيدة للفريق كونه يعد من بين ابرز لاعبي خط الوسط محلياً، مشيراً إلى أن الديوانية سيظهر في المرحلة المقبلة بشكل مغاير وسيعزز مركزه في ترتيب فرق الدوري الممتاز .

ووصل إحسان حداد، لاعب منتخب الأردن، إلى العراق، تمهيدًا للالتحاق بالتدريبات الجماعية لفريق القوة الجوية.وأشار الحساب الرسمي لنادي القوة الجوية عبر “فيس بوك”، إلى أن حداد حظي باستقبال السفير الأردني في العراق.كان حداد، استأذن الجهاز الفني للمنتخب الأردني لمغادرة المعسكر في دبي بهدف إتمام إجراءات انتقاله للقوة الجوية.وتعتبر هذه التجربة الأولى لحداد في العراق، حيث يأمل اللاعب في تقديم الإضافة الفنية المطلوبة لفريقه الجديد.ويعد حداد من اللاعبين المميزين حيث يستطيع اللعب في أكثر من مركز (ظهير أيمن، وارتكاز، وجناح أيمن)، ولعب لأكثر من فريق في الأردن أبرزها الرمثا والوحدات والفيصلي.

وعزز فريق نادي أمانة بغداد صفوفه بالتعاقد مع المهاجم عبد القادر طارق، إضافة إلى حارس المرمى احمد ثمين قادمان من فريق الطلبة.

واعلنت ادارة نادي نفط ميسان، عن تعاقدها مع لاعب افريقي لتمثيل فريقها الكروي في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.وقال رئيس النادي يحيى زغير، ان الادارة تعاقدت مع المهاجم المالي بوبكر تراوري، لتمثيل الفريق في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.وبين ان اللاعب المالي سيصل الى العراق قريبا ويلتحق بصفوف الفريق خلال الايام القليلة المقبلة بعد الاتفاق معه على كل الجوانب المالية والادارية.

من جانبه، أعلن نادي الصناعات الكهربائية عن تعاقده مع ثلاثة لاعبين محترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية .وقال مدرب كرة الصناعات الكهربائية عباس عبيدأن الإدارة أنهت التعاقد مع ثلاثة لاعبين محترفين من الأرجنتين وموريتانيا ومالي خلال فترة الانتقالات الشتوية وتم حسم الصفقات الثلاث بالإضافة إلى التحاق السيراليوني شيا فوفونا لاعب نفط الوسط السابق.

وبين أن اللاعبين الثلاثة الذين تم التعاقد معهم هم صانع الألعاب الارجنتيني جوستو أوغستو ولاعب الوسط الموريتاني ابراهيم شيبناني والمدافع المالي مامادو نداي.وأشار إلى أن الإدارة تسعى لإكمال تأشيرات الدخول لالتحاقهم بالفريق، لافتا أن الموريتاني إبراهيم شيباني من المؤمل أن يصل إلى العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين بعد إصدارة تأشيرة الدخول الخاصة به.

وتعاقدت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط مع لاعب الزوراء الشاب مصطفى حسن لتمثيل الفريق كثاني صفقاته بفترة الانتقالات الشتوية.وقال مدير الفريق نبيل عباس إن مصطفى حسن هو ثاني صفقات النادي الشتوية بعد أن تم التعاقد مع اللاعب وليد سالم قادما من زاخو.وبين: “اللاعب بدأ في خوض تدريبات الفريق قبل أيام تحت إشراف المدرب عبد الغني شهد ونأمل أن يكون إضافة جيدة للخط الأمامي لفريق نفط الوسط في قادم المباريات“.وأشار إلى أن هناك مفاوضات جارية مع عدد من اللاعبين من أجل إنهاء تلك الصفقات وضمها للفريق بشكل رسمي، لاسيما وأن نفط الوسط يسعى لاستعادة موقعه في لائحة الترتيب. يذكر أن مدة الانتقالات الشتوية بدأت مطلع الشهر الجاري وتنتهي في الثامن والعشرين منه.