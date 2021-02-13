منهجية التدريب

نعمت عباس

كل مرحلة عمرية لها خصائصها ومستلزماتها ومتطلباتها وفي هذا الموضوع سأتناول زهور المستقبل مرحلة البراعم مرحلة التخطيط مرحلة التنظيم مرحلة البناء، حيث أن أول أهدافها تطوير أداء اللاعب، أما الدوري والمنافسة فهي للمتعة والاستمتاع بكرة القدم في البدء يتطلب التعليم بمنهجية منظمة حيث السهل ثم الصعب ثم الأكثر صعوبة ونهتم بالأمور الشخصية للاعب ونؤكد مبدأ الوضوح والشرح الواضح واستخدام وسائل توضيحية مساعدة كالفديو وتطبيق الحركة وشرحها بالتفصيل كيف تبدأ وكيف تنتهي وعلى المدرب أن ينبه اللاعب عن السلبيات في الحركة ويشجعه على إيجابياتها ويحفزه على الأداء الصحيح وما يحقق من نتائج إيجابية ويثمن محاولاته الناجحة ويشرح له أسباب النجاح ولماذا هذه الحركة ولماذا لم يختر غيرها ويشجع اللاعبين على روح المجازفة وعدم التخوف من الحركات الصعبة ويؤكد على التوافق الحركي من أجل نجاح المهارة أثناء التدريب وخلال المباريات وعندما تؤدى الحركة بتوافق حركي جيد كمدرب تشعر بأنك أنجزت عملاً طيباً.

اسمح للاعبين أن يتدربوا على سجيتهم ثم علمهم الهدف من التدريب وحسن الأداء وجنبهم الأخطاء وابتعد عن التدريبات القوية وذات شدة عالية لأنها تؤدي إلى زيادة دقات القلب مما ينعكس سلباً على تدفق الدم للعضلات والصفات البدنية والفنية يكتسبها اللاعب من خلال اللعب، ابعد اللاعبين عن الجري حول الملعب لأنه اضاعة للوقت، الألعاب الصغيرة داخل المربعات تنمي صفات عديدة فنية وبدنية علمهم القوانين الخاصة بكرة القدم لأن القانون يوجه اللعبة وأكد روح الجماعة وأهمية التفاعل الجماعي وتجنب لوم الفريق في حالة الخسارة وعلمهم تطبيق التوجيهات، احسب نفسك دائماً جزء من الفريق اجعل اللاعب يتقبل الحقائق الفوز والتعادل والخسارة.

همسه ذهبية : قد ينفع الأدب والأحداث في الصغر ، وليس ينفع عند المشيبه الادب / إن الغصون وإذا قومتها اعتدلت ، ولايلين إذا قومته الخشب .

* مدرب عراقي محترف