عازفة بيانو تسجل ألبومها السادس وهي بعمر 106 أعوام

الصباح الجديد – وكالات:

تسجل كوليت ماز عازفة البيانو الفرنسية عمرها 106 أعوام ألبومها السادس. وكوليت ماز، الأسم الأكثر شهرة حالياً حول العالم، بسبب كونها العازفة الأكبر سناً والتي سجلت ألبومها السادس مؤخراً.

تقول ماز إنها بدأت العزف على البيانو عندما كانت في الرابعة من عمرها لتجد في الموسيقى الدفء الغائب في تربيتها الصارمة. وبعد أن بلغت 106 أعوام، ما يزال عزفها ينضح برقة بالغة وهي تجلس على البيانو، وهو واحد من اربعة في شقتها في باريس.

الالبوم السادس يضم ثلاثة تسجيلات من أعمال كلود ديبوسي، من المقرر إصداره في أبريل المقبل، وفي العام الماضي سجلت مقطوعات لديبوسي والملحن الفرنسي إيريك ساتيه.

وللحفاظ على ذكائها، تقول يجب تعزيز لعب اليوجا والجمباز، وتضيف: “نحن بحاجة إلى شيء ملموس، أنت بحاجة إلى تذوق الحلوى، وأصابعي بحاجة إلى الشعور بالمفاتيح، وعلى الفور أصل قدمي إلى الدواسات وابدأ في اللعب مرة أخرى على البيانو”. يقول ابنها الوحيد فابريس مازي، المولود عام 1949، إن والدته كانت مصدر إلهام للآخرين، سيما في أوقات جائحة 9COVID-1، قائلاً: “من ناحية تساعد في رفع المعنويات، وهي في سن 106، وتعمل على المساعدة بتحسين الوضع النفسي، ومن خلال تنمية روح الدعابة بسبب حبها للحياة وعزفها للبيانو”.