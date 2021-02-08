شكر وتقدير للصباح الجديد

تسلم رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد اسماعيل زاير كتاب شكر وتقدير من دار الكتب والوثائق احد تشكيلات وزارة الثقافة للجهود المتميزة في حفظ وتوثيق وارشفة النتاج الفكري العراقي لعام 2020 من خلال تزويد الدار بمجلدات صحيفة الصباح الجديد .

وعبر كتاب الشكر والتقدير ذي العدد 422 في 31/1/2021 وبتوقيع المدير العام الاستاذ الدكتور علاء ابو الحسن اسماعيل عن المزيد من الابداع والتالق والرفعة لمسار الجريدة على طريق النجاح والسؤدد.

اسرة الجريدة تشكر بدورها دار الكتب والوثائق على تقديرها وتثني على جهودها في ارشفة نتاج البلاد الفكري والثقافي