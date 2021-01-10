نادي الميثاق إنجازات مميزة ورافد أساسي للمنتخبات بالألعاب الجماعية والفردية

بغداد ـ طه الجنابي:

يعد نادي الميثاق الرياضي، من الأندية العريقة او الام بالنسبة لمدينة الصدر في مختلف الفعاليات الجماعية والفردية ومشاركات داخلية خارجية متعددة رفد المنتخبات الوطنية بمختلف اللاعبين ولاسيما الفعاليات القتالية، السيد فراس سهم المدير التنفيذي للنادي تحدث عن إنجازات النادي والمواهب الواعدة في الالعاب كافة مؤكدا بانه. النادي يحتاج الى دعم من قبل المؤسسات الحكومية متمثلة بالوزارة الشباب واتحاد القدم واللجنة الاولمبية من اجل ان تأخذ هذه المواهب فرصتها وتمثل المنتخبات افضل تمثيل واستعرض السيد سهم اسماء لامعة لعبت للنادي مؤسسة له لاعبين من طراز المرحوم ناطق هاشم واللاعب الفذ حبيب جعفر وعباس عبيد وصباح زبون والمرحوم فالح عودة وبطل العالم للشباب بالملاكمة ٢٠١٥كرار سهم وفراس سهم وسامي العيبي بالدراجات وعلي الكيار من مؤسسي النادي.

وأضاف السيد سهم بان رئيس النادي. حاليا السيد حيدر سلام محسن يعمل بمهنية من اجل تطوير ودعم النادي بمختلف الوسائل المتاحة لكن من الضروري جداً ان تتفاعل معنا المؤسسات مشيرا الى ان فعالية القدم تواصل تألقها في دوري الدرجه الاولى وتم مفاتحة وزارة الشباب حيث أرسل الكابتن عدنان درجال وزير الشباب كتابا الى اللجنة التطبيعية في اتحاد القدم لتحمل النفقات كونه لم يستلم اي منحة من قبل الوزارة هذا من جانب من جانب اخر لدينا العديد من المشاركات الفردية في مختلف المحافظات وهذا يتم عبر التنسيق والعلاقات مع الاخوان في المحافظات، وأضاف سهم ان الفعاليات الموجودة حاليا هي كرة القدم والملاكمة والتايكوجستو والجودو والمصارعة والدراجات والكيكوشغاي شنغاي والمواي تاي والشطرنج والنايكواندو.

واشار الى ان الادارة المميزة والمدربين المهنيين في النادي يعدون برامج لاختيار اللاعبين في كل فعالية ولمختلف الفئات العمرية من اجل تحقيق العدالة في اختيار اللاعب الموهوب ومنح فرصة للمواهب لكي تأخذ دورها وهذا الامر انعكس إيجاباً على نتائج النادي الداخلية والخارجية حيث تمكن النادي من الحصول على العديد مت الإنجازات الداخلية في مختلف الفعاليات ومنها التتويج بلأولمبياد التي أقامتها مديرية شباب ورياضة الصدر للألعاب برعاية وزارة الشباب والرياضة. فضلا عن التواجد في المحافل الخارجية ولاسيما بطولة غربي اسيا بالجودو وبطولة الأندية الآسيوية وبطولة الأندية العربية بالملاكمة بالأردن.

نادي بحجم هذه الفعاليات المتعددة ورافد للمنتخبات يجب ان يكون له تقييم مميز والتفاته كبيرة من قبل المؤسسات رغم ان هذه المؤسسات تعيش حالية استثنائية من توقف الأموال لأسباب ادارية وفنية لكن هي مسالة وقت وتحل هذه الأزمات وعليهم مد يد العون لهذا النادي الطموح والذي ترك بصمات في مختلف الفعاليات في حين أندية جماهيرية عريقة سرحت مختلف الفعاليات بحجج عدم توفر الدعم المالي.