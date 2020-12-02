كريم سلمان يلتحق بنجوم الكرة اثر الفايروس اللعين

كورونا تغيب مدرب الكرخ لكرة القدم

بغداد ـ الصباح الجديد:

يبدو أن فايروس كورونا قد تواعد الوسط الرياضي واخذا يختار كيفما يشاء بنجوم الكرة من المدربين، فبعد ان رحل النجوم احمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي، يأتي الدور أمس لمدرب فريق نادي الكرخ كريم سلمان، الذي تأثر بصورة كبيرة والتحق بالنجوم الذين ودعوا عالمنا بألم وحسرة.

كما، كان فايروس كورونا سببا في توديع العديد من ابناء الوسط الرياضي الذين لم يصمدوا امام الهجمة الخطيرة لهذا الفايروس المستجد الذي كان سببا في توقف شبه تام للحياة، فضلا عن البطولات الرياضية التي تأثرت بنحو بالغ بسبب التأجيل او الإلغاء للمنافسات.

المدرب كريم سلمان، نجم كرة الطلبة السابق، واحد عناصر منتخبنا الوطني في تصفيات مونديال كأس العام 1993، ولج التدريب وكان احد الاسماء التي تملك ثقافة كروية يضاف إليها خلقه العالي واتزانه في الاحاديث وتسلقه التدريجي الصحيح نحو الوصول إلى مواقع القيادة في العملية التدريبية.

له تجارب ضمن المنتخبينا الوطني والأولمبي في محطات سابقة، سيما رحلته ايام كان مساعدا للمدرب راضي شنيشل في صفوف المنتخب الأولمبي الذي لعب تصفيات أولمبياد سيدني.

ومكث المدرب الراحل في منزله لايام عدة، تحت العلاج، لكن حالته تأثرت بنحو كبير، ولم يمهله الفايروس فرصة المقاومة، ليلتحق برفاقه من المدربين الذين غادرونا وسط حزن كبير يخيم على الشارع الرياضي.

المدرب الراحل ولد في يوم 4 اذار من العام 1965 كان يلعب في مركز الدفاع. شارك مع المنتخب العراقي في الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الكورية سيئول عام 1988م وتصفيات كأس العالم 1993، ومثل فريق الطلبة في العديد من المواسم بينها بطولة دوري أبطال آسيا إلى جانب اللاعبين رحيم صدام وكاظم جودي وقحطان جثير وصباح جعير وعلي وهيب ومهند محمد علي وعادل نعمة وحيدر محمد «ابو عجة». وسلام جعفر واخرين.

المدرب الراحل ضمن بعثة منتخبنا الاولمبي في العام 2012 في دولة قطر عندما كان يستعد لملاقاة أوزبكستان في تأهيلي الأولمبياد، كان طيبا ودودا للغاية، محبا للجميع، حريصا على اتمام عمله التدريبي حيث كان مساعدا للمدرب راضي شنيشل.

يشرف على تدريب فريق نادي الكرخ في تجربة اثبتت النجاح، بعد قيادته للفريق من دوري الدرجة الاولى ليتأهل إلى الكبار بعد مسيرة كبيرة اسهمت في اثبات الفريق الاصفر امكاناته بعناصره الشبابية تحت اشراف المدرب الذي تعلم الكثير من اسرار التدريب بعد تجارب ومحطات ودورات تدريبية اسيوية متقدمة.

رحمه الله واسكنه فسيح جناته، ولاهله ومحبيه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون.