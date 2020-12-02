شاختار يكرر تفوقه على ريال مدريد ويُشعل حسابات التأهل

الإنتر يقهر مونشنجلادباخ ويتمسك بتذكرة الأبطال

العواصم ـ وكالات:

جدد شاختار دونيتسك الأوكراني، انتصاره على ريال مدريد بنتيجة (2-0) في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مساء أول أمس، سجل هدفي شاختار، دينتينيو في الدقيقة 57، وسولومون في الدقيقة 82، ليُجدد الفريق الأوكراني انتصاره، بعدما فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (3-2).. وبهذا الانتصار، رفع شاختار رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وحقق إنتر ميلان فوزًا مهمًا على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعتهما بملعب بوروسيا بارك.أحرز أهداف الإنتر كل من ماتيو دارميان (17) وروميلو لوكاكو «هدفين» (64 و73)، فيما سجل الحسن بليا هدفي بوروسيا مونشنجلادباخ (45 و76).. بهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الأخير في المجموعة الثانية، ويحيي آماله في التأهل لدور الـ16،في حين يتجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 8 نقاط في صدارة المجموعة.

في حين يتساوى شاختار دونيتسك وريال مدريد في المركزين الثاني والثالث برصيد 7 نقاط، ليتأجل حسم تذكرتي التأهل إلى الجولة السادسة والأخيرة.

وحجز بورتو البرتغالي بطاقة العبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إثر تعادله مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي من دون أهداف ضمن منافسات المجموعة الثالثة.. وكان سيتي ضامنا تأهله منذ الجولة الماضية، في حين كان بورتو بحاجة إلى التعادل ليرافقه وهو ما حققه بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف الفريق الإنكليزي الذي ضمن الصدارة.. وفي المجموعة ذاتها، تغلب مرسيليا الفرنسي على أولمبياكوس اليوناني 2-1.

وسجل للفائز ديميتري باييت (55 من ركلة جزاء) و(75 من ركلة جزاء) في حين وقّع الغيني محمد كامارا هدف الخاسر (33).. والتحق مرسيليا بأولمبياكوس على مستوى عدد النقاط (3 نقاط) بيد أنهما فقدا آمالهما بالعبور.

وتعثر أتالانتا بتعادله مع ميتييلاند ليصبح مجبراً على الخروج بنتيجة إيجابية من أرض أياكس في المرحلة الأخيـرة.

وفشل أتالانتا الإيطالي في الخروج بأكثر من نقطة أمام ضيفه ميتييلاند الدنماركي وتعادل معه 1-1 ضمن مباريات المجموعة الرابعة.. وكان الضيف البادئ بالتسجيل بفضل ألكسندر سشولز (13) قبل أن يعدل أتالانتا النتيجة عبر الأرجنتيني كريستيان روميرو (79).. ورفع أتالانتا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني قبل مباراته المرتقبة مع مضيفه أياكس الهولندي (7 نقاط) في المرحلة الأخيرة، علماً أن خسارة الأخير من ليفربول الإنكليزي الثلاثاء 1-0 منحت كتيبـة الألماني يورغن كلوب التأهـل كبطل للمجموعة بعدمـا صار رصيد الريدز 12 نقطـة.