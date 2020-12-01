  • الثلاثاء , 1 ديسمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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في آمرلي.. ورشة لكتابة القصة القصيرة

ثقافة
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متابعة الصباح الجديد:

أقام منتدى آمرلي الابداعي في اتحاد ادباء وكتاب صلاح الدين ولمدة يومين ورشة لكتابة القصة القصيرة في قاعة مؤسسة امرلي الاجتماعية والثقافية، وبحضور جمع من شباب قضاء امرلي، وهي ضمن مشروع كتابة القصة القصيرة الذي أطلقه اتحاد ادباء وكتاب صلاح الدين لتشجيع الشباب على القراءة وكتابة القصة. وقد حاضر في الورشة الاستاذ رياض عباس علي في محور القصة وأهميتها وأنواعها وتأثيرها في المجتمع ، ( والأستاذ محمد احمد فارس) في محور أسس عامة لكتابة القصة القصيرة، كما القى (الدكتور الناقد محمد جواد علي) رئيس منتدى امرلي الابداعي/ عميد كلية التربية / طوزخورماتو كلمة في بداية الورشة أكد على أهمية هكذا نشاطات وان هذه الورشة هي باكورة أولى لنشاطات منتدى امرلي الابداعي، كما قدم شكره باسم رئيس اتحاد ادباء صلاح الدين وأعضاء منتدى امرلي الابداعي للأخوة في إدارة مؤسسة امرلي الاجتماعية والثقافية لاستضافتهم هذا النشاط وتعاونهم معنا ، وشهدت الورشة حضورا نوعيا مميزا ونقاشات ومداخلات حول الموضوع.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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