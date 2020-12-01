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عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ صدر كتاب « حكايات لها معنى » للعالم والمفكر والأديب الدكتور/ « بشير عبد الواحد يوسف».

الكتاب يقع في 208 صفحة من القطع الكبير، ويضم نحو سبعين حكاية تراثية وحديثة، روعي فيها دقة الاختيار لتكون غذاءً أدبيًا خفيفًا مفيدًا تتقبله الأذواق على اختلاف ثقافاتهم… حكايات تجمع بين المتعة والفائدة، لا تخلو من موعظة حسنة، وحكمة بليغة مؤثرة… حكايات طريفة للكبار والصغار؛ صغيرة في حجمها، لكنها كبيرة في معناها.

حكايات الكتاب مستوحاة من واقع الحياة، جمعها المؤلف من التراث العالمي ، ومن قراءته ، ومن خلال رحلاته المتعددة إلى كثير من دول العالم…

وهذه الحكايات إن لم يجمع بينها وحدة الموضوع، فقد جمعت بينها وحدة الغرض، وشرف الغاية، وجمال الهدف، وعموم النفع، وبساطة الأسلوب.

«حكايات لها معنى» هو التعاون الثامن خلال خمس سنوات بين المؤلف و»مؤسسة شمس للنشر والإعلام» بعد أربع روايات: «الحب الحقيقي» – «رضاب» – «الفريضة» – «يا ناردين» ، وثلاثة كتب : «حكايات صغيرة/ من حكايات الشعوب) – «الصابئة المندائيون بين الإنصاف والإجحاف» – «الصابئة المندائيون/ دائرة معلومات موجزة»