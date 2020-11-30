نابولي يقسو على روما في ليلة تكريم مارادونا

ميسي يهدي هدفه لروح أسطورة الأرجنتين

العواصم ـ وكالات:

فاز فريق نابولي على ضيفه روما 4-0 في المباراة التي جمعتهما امس الأول، ضمن الجولة 9 من الدوري الإيطالي.وعلى ملعب (سان باولو)، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق اللاعب لورينزو إنسيني في الدقيقة (30) قبا أن يضيف زميله فابيان رويز الهدف الثاني في الدقيقة (64).وفي الدقيقة (81) أضاف اللاعب درايس ميرتنز الهدف الثالث لنابولي قبل أن يسجل اللاعب ماتيو بوليتانو الهدف الرابع (86).وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الذئاب عند 17 نقطة أيضا في المركز السادس.

وأعلن لويجي دي ماجيستريس، عمدة مدينة نابولي رسميًا، أول أمس، عن تغيير اسم ملعب سان باولو، إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا.ورحل مارادونا عن عالمنا منذ أيام قليلة، عن عمر يناهز 60 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية.وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا”، فقد أكد دي ماجيستريس عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل.وأوضح التقرير، أنه كانت هناك مفاضلة بين مسميات أخرى، منها ملعب دييجو مارادونا، أو دييجو مارادونا آرينا.وأكد عمدة نابولي: “كانت هناك العديد من المقترحات الرائعة، ولكن في نهاية المطاف، سيكون الاسم (ملعب دييجو أرماندو مارادونا)”.

وفي مباراة أخرى، نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، في تسجيل هدفا في شباك أوساسونا، مساء أول أمس، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا.

وسجل البرغوث الهدف الرابع في الدقيقة 73، وأهدى الهدف لروح مواطنه دييجو مارادونا، حيث كان يرتدي قميصه مع فريقه السابق نيولز أولد بويز.وبدأ ميسي مسيرته ضمن صفوف نيولز أولد بويز قبل الانتقال إلى البارسا، وهو الفريق الذي لعب له مارادونا خلال مسيرته كلاعب قبل الاعتزال.

وبرغم الجانب الاحتفالي للهدف بأسطورة مارادونا، إلا أن حكم المباراة أنطونيو ميجيل لاهوز..قام بتوجيه عقوبة الإنذار لميسي بعد خلعه لقميصه، وذلك تطبيقا نصيا للقانون، بعيدا عن الاحتفالية، وكانت البطاقة الصفراء التي رفعها الحكم في وجه ميسي هي الوحيدة في المباراة.

من جانبه، بدأ الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، في التوهج مع الفريق الكتالوني مؤخرا، بعدما ساهم بقوة في الفوز برباعية نظيفة على أوساسونا، اليوم الأحد، ضمن الجولة 11 لليجا.

وتمكن جريزمان من تسجيل هدف وصناعة آخر أمام أوساسونا، في اللقاء الذي احتضنه ملعب كامب نو.وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن جريزمان سجل 3 أهداف، في مبارياته الأربع الأخيرة بالليجا، وهو نفس عدد الأهداف التي أحرزها، في الـ25 مباراة السابقة بذات البطولة.

وسجل جريزمان هدفًا في شباك كل من، ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس، ولم يهز شباك أتلتيكو مدريد، ثم عاد ليزور مرمى أوساسونا.

إلى ذلك، واصل فريق أرسنال تخبطه وانقاد لخسارة جديدة جاءت هذه المرة أمام ضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف الأحد ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح التسجيل بيدرو نيتو أحد أفضل لاعبي المباراة، لوولفرهامبتون في الدقيقة 22 قبل أن يتعادل المدافع البرازيلي غابرييل للمدفعجية في الدقيقة 30، وقبل نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول بثلاث دقائق أضاف دانييل بودينسي الهدف الثاني للذئاب.

ورفع وولفرهامبتون رصيده بذلك إلى 17 نقطة في المركز السادس بعد أن حقق فوزه الخامس مقابل تعادلين و3 هزائم، فيما واصل أرسنال تراجعه إذ تجمد رصيده عند 13 نقطة وأصبح في المركز الرابع عشر بعد أن تلقى الفريق خسارته الخامسة مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد في واحدة من أسوأ بداياته بالدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه..علماً أن هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها فريق شمال لندن في تحقيق الفوز، تحديداً منذ أن فاز على مانشستر يونايتد على ملعبه بهدف نظيف في الأسبوع السابع.

ووفقا لإحصائيات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن آرسنال خسر 3 مباريات متتالية على ملعب الإمارات، للمرة الثانية منذ بداية الموسم الماضي (حدث ذلك أيضا في كانون الأول 2019)، وقبل ذلك لم يسبق له أن تعرض لثلاث هزائم متتالية على أرضه في المسابقة.

كما أن آرسنال خسر 5 من آخر 8 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل انتصارين وتعادل واحد، وحدث ذلك بعد تعرضه لخمس هزائم فقط في أول 22 مباراة بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، مقابل 11 انتصارا و6 تعادلات.

يشار إلى أن آرسنال سدد كرتين فقط ضمن إطار المرمى أمام وولفرهامبتون، ومنذ رحيل المدرب الأسطوري أرسين فينجر، لم يسدد الفريق كرات أقل من ذلك سوى في مباراة واحدة على أرضه بالدوري، كانت أمام مانشستر سيتي في كانون الأول العام الماضي (تسديدة واحدة).