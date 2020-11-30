شركتنا تواصل تنفيذ خططها وبرامجها المينائية لترتقي بهماتها أكثر

مدير عام الموانئ للصباح الجديد :

البصرة – سعدي السند :

قال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي أن موانئنا في كل مواقع عملها في أم قصر وخور الزبير وأبي فلوس وغيرها تواصل تنفيذ خططها وبرامجها المينائية بشكل مدروس للأرتقاء بالمهام التي تقع على عاتقها وتلقى بذلك متابعة يومية من قبل وزير النقل من خلال الأتصال اليومي والزيارات الميدانية .

ادارة الشركة تهتم اولاً بسلامة الملاكات البحرية

وأضاف المدير العام للموانئ : لقد اعلنا نهاية الأسبوع الماضي عن توقف الملاحة في قناة خور عبدالله بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة ، مما تعذر أجراء عملية ارسال بدل الطواقم البحرية العاملة في الموانئ النفطية الواقعة في المياه الاقليمية العراقية من الخليج العربي . وان سوء الاحوال البحرية وتأثرها بحالة الطقس تسبب بتوقف عملية ارسال بدل الطواقم للموانئ النفطية (البصرة – العمية ) ، موضحاً ان ادارة الشركة تهتم اولاً بسلامة الملاكات البحرية العاملة في الموانئ .

واضاف الفرطوسي وجهنا بإيقاف أعمال الملاحة البحرية في قناة خور عبدالله بسبب حالة البحر غير المستقرة حفاظاً على سلامة الجميع ، مشيراً الى ان الكوادر الملاحية ستعاود استئناف نشاطها بعد استقرار حالة الطقس .

وقد اصدر قسم السيطرة و التوجيه البحري في الشركة العامة لموانئ العراق ، تعليماته بضرورة ايقاف الملاحة في قناة خور عبدالله للسفن والوحدات البحرية القادمة و المغادرة لموانئ ام قصر و خور الزبير ، بسبب شدة الرياح و ارتفاع الأمواج وحفاظاً على امن وسلامة السفن والطواقم العاملة عليها .

المباشرة بصيانة العوامات البحرية

وأكد المدير العام لقد باشرت الشركة العامة لموانئ العراق ، شعبة التنوير البحري بصيانة وادامة واستبدال المصابيح العاطلة في عوامات الدلالة البحرية لقناة خور عبدالله و ذلك للمرور الآمن للوحدات البحرية والسفن التي تؤم الموانئ .

والعمل بضرورة إدامة وتأثيث القنوات الملاحية البحرية بعوامات الدلالة البحرية بما يضمن سلامة السفن التجارية المتنوعة التي تأم موانئ الشركة فأن موانئ العراق تعمل على مدار اليوم بصيانة وإدامة وانارة عوامات الدلالة البحرية بكافة قنواتنا الملاحية وبجهود إستثنائية من ملاكات التنوير البحري العائد لقسم السيطرة والتوجيه البحرية ، ذلك من أجل سلامة وانسيابية دخول السفن القادمة والمغادرة

من جانبه بين الكابتن رمزي ايشا مدير قسم السيطرة والتوجيه البحرية ان ملاكات القسم في التنوير البحري قاموا بصيانة وادامة وإنارة عوامات الدلالة البحرية رقم (2 ,3 ,24 ,27 ,30) برغم الظروف الجوية الصعبة وأرتفاع الامواج ذلك من أجل مرور السفن الداخلة والخارجة من والى قناة خور عبدالله بأنسيابية وأمان .

موانئ العراق تعلن تغيير جنس اراضي الداوودية لغرض تأهليها لمنتسبيها

واعلن المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق عن تغيير جنس الارض من المقاطعة 36 الداوودية

قطعة 1 و قطعة 9 من بستان الى عرصة و المخصصة لمنتسبي الشركة .

وأوعزنا الى قسم الشؤون الهندسية في الشركة بالأسراع لأستكمال الاجراءات الفنية الخاصة بتأهيل القطعة المذكورة اعلاه وتسليم الافراز اصولياً الى بلدية البصرة ودائرة التسجيل العقاري لغرض الحصول على سندات الملكية للمستحقين .

وقدمنا شكرنا و تقديرنا للجهات واللجان المعنية في الشركة التي بذلت الجهد الكبير لمتابعة وتنفيذ تخصيص الاراضي للمنتسبين.

ساحة لخزن البضاعة المبردة

وأوضح الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي لقد باشرت الشركة العامة لموانئ العراق بإنشاء ساحة لخزن البضاعة المبردة في ميناء أم قصر الجنوبي ضمن برنامجها لرفع الطاقة الخزنية للموانئ .

وجاء ذلك لأهمية زيادة الطاقة الخزنية في الموانئ ، وبدأت المرحلة الاولى من اعمال تنفيذ ساحة خزن البضائع المبردة في ميناء أم قصر الجنوبي .

من جانبه بين مدير ميناء أم قصر الجنوبي الكابتن مازن خريبط ان ساحة المخازن المبردة الواقعة عند مدخل الميناء ستكون بواقع 22 الف متر مربع لأستيعاب البضاعة المبردة القادمة الى الميناء .

وان شركة كراسو ستنفذ مشروع انشاء ساحة المخازن المبردة في ميناء ام قصر الجنوبي ضمن المواصفات المطلوبة التي اشترطتها شركة الموانئ لرفع الطاقة الخزنية في الميناء.

صيانة العوامات البحرية في قناة خور عبدالله

وباشرت شعبة التنوير البحري في شركتنا بصيانة وادامة واستبدال المصابيح العاطلة في عوامات الدلالة البحرية لقناة خور عبدالله وذلك للمرور الآمن للوحدات البحرية والسفن التي تؤم الموانئ ، وضرورة إدامة وتأثيث القنوات الملاحية البحرية بعوامات الدلالة البحرية بما يضمن سلامة السفن التجارية المتنوعة التي تؤم موانئ الشركة فأن موانئنا تعمل على مدار اليوم بصيانة وإدامة وانارة عوامات الدلالة البحرية بجميع قنواتنا الملاحية وبجهود إستثنائية من ملاكات التنوير البحري العائد لقسم السيطرة والتوجيه البحرية ، ذلك من أجل سلامة وانسيابية دخول السفن القادمة والمغادرة .