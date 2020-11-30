حسين فلاح.. طموح التفوق في الملاعب الخضراء

ثاني حكم دولي بعد سامي ناجي في تاريخ محافظة البصرة

بغداد ـ فلاح الناصر:

برغم انه كان لاعبا في فريق الشعلة الشعبي بمنطقة خور الزبير في محافظة البصرة، الا ان، حسين فلاح، كان مولعا بالتحكيم، فتارة لاعبا ثم حكما، إلى ان التحق بالدورة التي اقامها اتحاد الكرة المركزي في المحافظة باشراف المحاضر رعد سليم، وكان بين 20 حكما حققوا التفوق والنجاح من أصل 56 مشاركا وقتها، مسيرته كانت جيدة بعد الدعم الكبير الذي تلقاه من اسرة الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة، فقد كان المسؤولين في الاتحاد الفرعي حكام سابقين، رئيس الاتحاد الدولي السابق وأول حكم دولي في تاريخ البصرة سامي ناجي، إضافة إلى نائبه علي متعب، وامين السر بدر ناصر، هذا أسهم في تقوية عود الشاب حسين فلاح الذي تأثر بصفارة سامي ناجي الدولي السابق، ثم شاهد الحكام الدوليين السابق لؤي صبحي ونجاح رحم وحسين تركي والاخير يتابعه بادق التفصيلات ساعيا إلى ان يكون متفوقا بجانب هؤلاء الحكام الذين سبقوه في النجاح فوق المستطيل الاخضر.

بداياته كان حكما للوسط وادار أولى مبارياته بين شباب الميناء وشباب كهرباء الهارثة، اختار بعدها حمل الراية لانه يجد نفسه فيها، ومضت مسيرته اللاحقة في تحكيم كمساعد حكم، عمل واجتهد وطور امكاناته، وفي العام 2009 صنف حكما للدرجة الثالثة، بعدها بسنة ارتقى إلى الثانية، وفي عام 2013 انضم لقائمة حكام الدرجة الاولى، وحاليا انضم إلى اسرة القضاة الدوليين، ليكون ثاني حكم دولي من ابناء محافظة البصرة يلتحق بالقائمة الدولية كاسرا قيد اربع عقود عجاف مرت على تاريخ ثغر العراق.

اول مهماته في دوري الكبار كانت في العام 2014 بين فريقي الشرطة ونفط ميسان في ملعب الميمونة، في جعبته حاليا نحو 62 مباراة، بينها 20 من المواجهات بين الفرق الجماهيرية، شارك في الموسم الحالي في إدارة 3 مباريات بانتهاء 5 جولات ، الاولى كانت مباراة القاسم ونفط ميسان وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة الاولى بملعب الكفل الأولمبي، والمباراة الثانية في الجولة الثانية بين الجوية والصناعات في ملعب الشعب الدولي وفاز الجوية بهدفين من دون رد، وفي الجولة الخامسة كان بين اعضاء تحكيم مباراة الديوانية والشرطة التي اقيمت في ملعب الإدارة المحلية بمحافظة الديوانية وانتهت بفوز أهل الدار بهدفين نظيفين.

على صعيد المهمات التي كلف بها، كان ضمن طاقم تحكيم مباراة اقيمت في ملعب البصرة الدولي بين نجوم العراق ونجوم البصرة وكان منتخب العراق بقيادة الكابتن حكيم شاكر، وتعني له المشاركة في المباراة الكثير لانها وضعته في الواجهة.

ينشد الحكم الدولي الشاب التفوق في مهماته بحمل راية التحكيم وان يواصل المسير في طريق النجاح لقضاة الملاعب الخضراء، الشيء الجميل في القاضي الجديد انه لم يفشل في اي اختبار نظري او لياقة بدنية كان منذ 2013 ولغاية الاختبارات الاخيرة، دخل في 3 دورات فوتورا اقيمت في محافظة اربيل.

يدرك، حسين فلاح، جيدا حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه، يأمل ان يجتهد أكثر ليؤكد جدارته في سلك التحكيم، وبلا شك ان الوصول إلى الشارة الدولية لم يكن سهلا، فقد بذل جهدا كبيرا في الاختبارات وحرص على النجاح وكذلك في المباريات بتقديمه لافضل المستويات ونيل الثقة من المقومين والمشرفين في لجنة التحكيم على صعيد المحافظة ثم الاتحاد المركزي لكرة القدم.

ويوضح ان التأخر في عدم دخول حكم من محافظته في القائمة الدولية منذ نحو 40 سنة مضت، يعود إلى العديد من الاسباب منها الظروف غير المؤاتية التي لم تكن بجانب حكام البصرة في عالم كرة القدم، مبينا ان الامور اختلفت في هذه السنوات وهنالك تطلعات كبيرة لحكام البصرة الشباب في التنافس المشروع نحو الانضمام إلى القائمة الدولية.

طموحات الدولي حسين فلاح، كبيرة، التفوق محليا واثبات حضوره الفني في المباريات وان يكون سفيرا لمحافظته التي تحمله مسؤولية مضاعفة وكذلك الحصول على شرف تمثيل العراق في البطولات الخارجية.

بقي ان نذكر ان الحكم الشاب الوافد الجديد للقائمة الدولي، حسين فلاح، حاصل على دبلوم صحة مجتمع، وهو حاليا طالب في المرحلة الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة البصرة، مدير مركز صحي في ناحية خور الزبير.