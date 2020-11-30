النفط والديوانية يفتتحان اليوم الجولة السادسة لممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يفتتح فريقا النفط والديوانية في الساعة 2 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الاول من شهر كانون الأول الجاري، منافسات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز عندمايتواجهان في ملعب “الساحر أحمد راضي” في نادي الكرخ الرياضي.

وتقام يوم غد الاربعاء اربع مباريات لحساب الجولة ذاتها، ففي ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة يلعب الميناء ونفط ميسان في الساعة السادسة والنصف مساء، في حين يضيف ملعب كربلاء الدولي في الساعة الرابعة والربع مساء مباراة فريقي الزوراء والكهربا، وفي ملعب “الساحر احمد راضي” بنادي الكرخ وفي تمام الساعة 2 من بعد الظهر يلعب الطلبة وفريق القاسم، وفي ملعبه يضيف فريق أمانة بغداد منافسه فريق الحدود.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الخميس المقبل، باجراء 5 مباريات، ففي ملعب زاخو وفي الساعة 2 ظهر يلعب أهل الدار مع ضيوفهم الجوية، وفي ملعب الصناعة بالتوقيت ذاته يلعب الصناعات الكهربائية امام نفط البصرة، وفي ملعبه يلتقي اربيل امام السماوة، وفي ملعب كربلاء الدولي تقام في الساعة الرابعة والربع مساء مباراة الشرطة ونفط الوسط، وفي ملعب الساحر احمد راضي، يضيف الكرخ منافسه فريق النجف.

هذا ويحتل فريق نفط الوسط صدارة ترتيب الدوري وله 12 نقطة، وللجوية 10 نقاط بالمركز الثاني وللزوراء 9 نقاط ثالثا فيما يملك أربعة أندية 8 نقاط وهم على التوالي النفط والطلبة واربيل والشرطة.

وفي صراع الهدافين، يتقدم لاعب الجوية ايمن حسين الموقف برصيد 4 أهداف، تلاه عمر عبد الرحمن من الكرخ ومنار طه من الحدود ومحمد إبراهيم من الكهرباء ولكل منهم 3 أهداف.