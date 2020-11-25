غدا.. بدء الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز بإقامة أربع مواجهات

الجوية في صدارة الترتيب وأيمن حسين في مقدمة الهدافين

بغداد ـ الصباح الجديد:

تبدأ يوم غد الجمعة الموافق 27 تشرين الثاني الجاري، مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز باقامة اربع مواجهات، ففي ملعب الديوانية تقام مباراة أهل الدار مع فريق الشرطة، ويلتقي في ملعب الكفل فريقيا القاسم والنفط، وفي ملعب الكرخ تقام مباراة الطلبة وزاخو ،ويضيف ملعب الصناعة مباراة الصناعات الكهربائية امام الكهرباء.

وتستكمل مباريات الجولة يوم السبت المقبل الموافق 28 من الشهر ذاته، باجراء 6 لقاءات، ملعب التاجي يضيف مباراة الحدود والزوراء، ومباراة النجف ونفط ميسان تقام في ملعب الساحر أحمد راضي”نادي الكرخ” ويضيف أمانة بغداد في ملعبه فريق الجوية، ويلتقي نفط البصرة امام الميناء في ملعب جذع النخلة، والسماوة يضيف الكرخ، وتقام مباراة نفط الوطس واربيل في ملعب كربلاء الدولي.

ويقف فريق نادي الجوية في صدارة الترتيب جامعا 10 نقاط من مبارياته الاربع، في حين لنفط الوسط 9 نقاط بالمركز الثاني ولاربيل 8 نقاط ثالثا متفوقا بفارق الأهداف عن فريق الشرطة، ويملك الكرخ 7 نقاط بالمركز الخامس تاركا الطلبة بالمركز السادس بالرصيد ذاته من النقاط لكن الاخير يتخلف بفارق الأهداف.

وفي صراع الهدافين، يحتل ايمن حسين لاعب الجوية المركز الاول برصيد 4 أهداف، في حين للاعب الكرخ عمر عبد الرحمن ومحمد إبراهيم من الكهرباء 3 أهداف في المركز الثاني.

هذا وحقق نفط الوسط فوزا مهما على مضيفه الكرخ، بهدف من دون رد أول أمس على ملعب الكرخ في ختام الجولة الرابعة للدوري الممتاز لموسم (2020/2021).الهدف الوحيد سجله اللاعب سجاد جاسم، في الدقيقة (73) من المباراة.ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 9، فيما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 7. وشهدت المباراة أفضلية واضحة لنفط الوسط، وأضاع سجاد جاسم فرصة خطرة.فيما مرت تسديدة محمد حسن بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني تمكن نفط الوسط تسجيل الهدف في الدقيقة (73)، عن طريق سجاد جاسم.وحاول الكرخ تعديل الكفة، لكنه اصطدم بتتظيم خطوطه لتنتهي المباراة بفوز نفط الوسط بهدف دون رد.

واكد مدرب نفط الوسط جمال علي أن الفوز في مباراة الكرخ (1 ـ0) أعاد التوازن للفريق بعد خسارتين في بطولة الدوري والكأس أثرتا سلبيا على الروح المعنوية للفريق.

وقال علي: “المباراة لم تكن سهلة أمام الكرخ في ملعبه فهو فريق طموح شبابي ويقوده طاقم طموح قبل المباراة كان يفكر بالصدارة وبالتالي دخل بمعنويات عالية عكس فريقنا دخل المواجهة مضغوطا بشكل كبير بعد خسارة الفريق في الجولة الثالثة أمام نفط ميسان وخسارتنا في بطولة كأس العراق أمام الصناعات الكهربائية”.

وبين: “اللاعبون دخلوا المباراة بعزيمة تصحيح المسار وتعويض الخسارة في الجولة الماضية وانتهجنا أسلوبا مميزا تمكنا خلاله من السيطرة على الكرة وتحجيم خطورة الكرخ والمحاولة على المرمى ونجحنا من إحدى الكرات وسجلنا الهدف”.وأوضح أن العمل الجاد للجهاز الفني أثمر عن تحقيق هذا الفوز متمنيا أن يكرروا ذلك في المباريات المقبلة للحفاظ على موقع الفريق في المراكز الأولى.