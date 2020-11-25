نصائح للتغلب على آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة

سندس هادي*

ضمن سلسلة بحوث ودراسات خاصة بجانب اللياقة البدنية وفيما يخص الألعاب الرياضية، نواصل تقديم النصائح التي تعتني بالانسان الذي يمارس الألعاب الرياضية ويحرص على كسب الفوائد الايجابية منها، نقدم اليوم نصائح للتغلب على الالام العضلات بعد ممارسة الألعاب الرياضية، حيث

من المعروف أن العودة للتمارين الرياضية بعد انقطاع فترة من الزمن, يجعل الجسم معرض للإصابة بألام العضلات, وإليك بعض النصائح التي قد تجنبك تلك الآلام:

أولا: تناول الكربوهيدرات: تناول وجبة من الكربوهيدرات قبل ممارسة التمارين الرياضية بفترة بسيطة يقلل من ألم العضلات, فهي بطيئة الحرق, وهو ما يؤمن الطاقة بشكل مستمر للعضلات أثناء ممارسة الرياضة.

ثانيا: تناول الطعام الغني بالمغنيسيوم: يسيطر المغنيسيوم بشكل ملحوظ على ألم العضلات, أذ أنه أحد العناصر المهمة في الجسم و التي تلعب دورا فعالا في إنتاج الطاقة, و يوجد المغنيسيوم في البقول, و خصوصا البازيلاء.

ثالثا: الماء: شرب كميات كبيرة من المياه أثناء و بعد الرياضة, تحمي من ألم العضلات الذي قد يسببه الجفاف, فمن المعروف أن الماء هو المحرك الرئيسي لجميع العمليات الحيوية في الجسم, أهمها أثناء ممارسة الرياضة إنتاج الطاقة .

رابعا: تناول طعام خفيف أثناء ممارسة التمارين: إذا كنت ترغب في ممارسة رياضة عنيفة, وتحتاج إلى كمية كبيرة من الطاقة, و خصوصا إذا استمرت لفترة طويلة, مما يجعلك عرضة للألم الحاد في عضلات الجسم, عليك تناول بعض الأطعمة التي تؤمن السكر السريع والطاقة في الدم, مثل الفواكه, فلا بد أنك شاهدت لاعبي التنس الأرضي وهم يتناولون الموز في كل استراحة.

خامسا: البدأ والتوقف التدريجي لممارسة التمارين: البدأ بالتمارين الرياضية بشكل مباشر وقوى يجعل العضلات في حالة تقلص, ولذلك لابد من ممارسة تمارين بسيطة قبل الدخول في التمارين الرياضية نفسها تزيد من تمددها مما يجعلها مهيئة للممارسة الرياضة دون ألم، وكذلك التوقف التدريجي عن ممارسة الرياضة مهم, من أجل عودة العضلات إلى وضعها الطبيعي.

سادسا: تناول البروتين بعد ممارسة التمارين: خلال 8 ساعات الأولى بعد الإنتهاء من ممارسة الرياضة, عليك بالأغذية البروتينية, فهي تساعد الكليتين في إفراز المواد التي قد تسبب ألم العضلات, كما تقوم ببناء الخلايا العضلية.

*مدربة لياقة بدنية