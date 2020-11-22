اليوم.. ملعب كربلاء يضيف قمة الزوراء والجوية

رحلة ذكريات بالأرقام من مواجهات كلاسيكو الوطن

محمد صادق السامرائي:

ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز للموسم 2020/2021 يلعب اليوم الزوراء والجوية في مباراة كلاسيكو العراق يضيفها ملعب كربلاء الدولي، وبهذه المناسبة ارتأينا ان نسلط الاضواء على بعض من الارقام عبر مواجهات الفريقين، فكان الاتي:

الكل يشاهد كلاسيكو الوطن الذي يجمع بين قطبي الكرة العراقية نادي الزوراء الملقب بالنوارس ونادي القوة الجوية الملقب بالصقور وهما من اشهر الاندية العراقية ولهما قاعدة جماهيرية غفيرة الجماهير تشاهد المباراة وكانها مباراة نهائية.. تأسس نادي الزوراء في 29 تموز عام 1969م .. وتأسس نادي القوة الجوية ( الطيران ) سابقاً في 4 حزيران في عام 1931م .

اول مباراة بين الفريقين كانت في موسم 1975 -1976م بعد تأهل نادي الزوراء لدوري الكبار وانتهت بفوز نادي الطيران على نادي الزوراء 1- صفر سجل هدف الفوز لنادي الطيران اللاعب كاظم وعل اقيمت المباراة على ارض ملعب الشعب الدولي يوم الخميس 11/ ايلول / 1975م وحكمها السادة سامي ناجي وبدر نعمة ورحيم ناصر وتوفيق السامرائي . أما اكبر فوز لنادي الزوراء على نادي القوة الجوية كان بسبعة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب الشعب الدولي يوم الثلاثاء 28/ نيسان / 1987م ضمن المرحلة الرابعة لموسم 1986 -1987م .

واكبر فوز لنادي القوة الجوية على نادي الزوراء كان باربعة اهداف مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب الشعب الدولي يوم الجمعة 12/ شباط / 1999م ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لموسم 1998 – 1999م .

واول هدف لنادي الزوراء في مرمى نادي القوة الجوية سجله اللاعب سعد عبد الحميد في مباراة الفريقين ضمن الدور الاول من المرحلة الثانية لموسم 1975 – 1976م والتي اقيمت على ارض ملعب الشعب الدولي يوم السبت 14/ شباط / 1976م وانتهت بالتعادل بهدف واحد لكل منهما .

اما اول هدف لنادي القوة الجوية في مرمى نادي الزوراء سجله اللاعب كاظم وعل في الدقيقة 77 من مباراة الفريقين في افتتاح دوري موسم 1975 – 1976م والتي اقيمت على ارض ملعب الشعب الدولي يوم الخميس 11/ايلول / 1975م وانتهت لصالح الطيران 1 -صفر .

والهاتريك الوحيد في مباريات الفريقين سجله مؤيد جودي الذي سجل ثلاثة اهداف للزوراء في مرمى القوة الجوية في مباراة الفريقين ضمن المرحلة الثانية لموسم 1996 -1997م وانتهت لصالح الزوراء بخمسة اهداف مقابل ثلاثة .

هداف الزوراء في مرمى نادي القوة الجوية هو اللاعب حسام فوزي الذي سجل ثمانية اهداف في مرمى نادي القوة الجوية.. وهداف القوة الجوية في مرمى نادي الزوراء هو المرحوم ناطق هاشم الذي سجل ثمانية اهداف في مرمى نادي الزوراء.

ووضعت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، حداً للجدل القائم بشأن انباء تأجيل كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية.اكد مشرف فريق القوة الجوية مهدي جاسم في بيان على «اقامة مباراة الكلاسيكو في موعدها المقرر في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ملعب كربلاء الدولي».وذكر جاسم انه «اتصل برئيس لجنة المسابقات الدكتور حيدر عوفي وامين سر الهيئة التطبيعية محمد فرحان للاستفسار عن موعد المباراة بعد ورود انباء عن تغيير وقتها الا ان عوفي اكد اقامة المبارة في الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الاثنين القادم على ملعب كربلاء الدولي وبدون جمهور».

إلى ذك، اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن موعد جديد لمباراة الكرخ ونفط الوسط بدوري الكرة الممتاز.وذكرت الهيئة في بيان ان «لجنةُ المسابقات في الهيأة التطبيعية، قررت تقديمَ موعد مباراة الكرخ أمام نفط الوسط ضمن الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ المقرر إقامتها على ملعب الأول، من يوم أمس الأحد إلى غد الثلاثاء «.

واضافت ان «هذا القرار جاء لتأثر الملعب بمياه الأمطار، وإقامة مباراتين عليه ضمن الجولة الرابعة للدوري».يذكر ان العاصمة بغداد تأثرت بغرق شوارعها بسبب تساقط الامطار الغزيرة.