أتلتيكو مدريد يفسد ليلة ميسي التاريخية.. وبيكيه مُهدد بالغياب 6 أشهرش

ثنائية رونالدو تقود يوفنتوس لفوز سهل على كالياري

العواصم ـ وكالات:

لم يتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، من الاحتفال بمباراته الـ800 بقميص الفريق الكتالوني، سواء رسمية أو ودية، حيث شارك في خسارة فريقه على يد أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم اول أمس على ملعب (واندا ميتروبوليتانو).

وتأتي هذه الخسارة بعد أيام من وصول قائد البرسا للعاصمة الكتالونية عقب المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث شاب وصوله بعض التساؤلات من الصحفيين حول تصريحات وكيل أعمال أنطوان جريزمان، حول تدخل صاحب القميص رقم «10» في شؤون النادي، ومعارضته لانضمام اللاعب الفرنسي لصفوف الفريق، حيث رد قائلا بأنه «سئم من اتهامه بتصدير الأمور السلبية في النادي».

ووصل «ليو» لمباراته الـ800 مع برشلونة، سجل تهديفي لا تغيب عنه الشمس والذي بلغ 677 هدفا، بمعدل 0.85 هدف للمباراة، و640 خلال 742 مباراة رسمية، ليتقرب أكثر من رقم أسطورة النادي تشافي هرنانديز، أكثر من ارتدى القميص الكتالوني برصيد 767 مباراة.

وكان الظهور الأول لميسي مع الفريق الأول في 16 تشرين الثاني 2003 في مباراة ودية أمام بورتو البرتغالي بمناسبة افتتاح ملعب (الدراجاو)، حيث كان عمره آنذاك 16 عاما و4 أشهر و24 يوما، بينما وصل صاحب الكرة الذهبية (6 مرات) في مباراته الـ800 لعمر ناهز 33 عاما و4 اشهر و26 يوما.

وعلى مدار 16 عاما مع الفريق الأول، حصد الأسطورة الأرجنتيني 34 لقبا بواقع 10 في الليجا و8 في كأس السوبر الإسباني و6 في كأس ملك إسبانيا و4 في دوري الأبطال و3 في كأس السوبر الأوروبي و3 في مونديال الأندية.

أما عن ظهوره الرسمي الأول بقميص البلاوجرانا، فكان في مواجهة «الدربي» أمام إسبانيول في 16 تشرين أول 2004، حيث كان عمره حينها 17 عاما و3 أشهر و22 يوما.

من جانب اخر، كشف تقرير صحفي إسباني، عن مدة غياب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بهدف من دون رد،وبحسب صحيفة «سبورت»، فإن هناك قلق بالغ داخل برشلونة بشأن إصابة بيكيه، حيث أفاد الفحص الأول لأطباء النادي بأنه يُعاني من إصابة خطيرة في الركبة اليمنى، والتي قد يترتب عليها غيابه ما بين 4 و6 أشهر.وأضافت: «سيتم إجراء المزيد من الفحوصات حين الوصول إلى برشلونة، لكن مشاعر اللاعب والأطباء والطريقة التي سقط بها تدعو إلى التشاؤم».وسقط بيكيه على أرض الملعب أثناء أحد الالتحامات مع أنخيل كوريا، وخرج باكيًا من أرض الملعب، وتوجه إلى غرفة الملابس فورًا.وتابعت: «وفقًا للفحص الطبي الأولي، فإن بيكيه بمجرد وصوله إلى برشلونة، قد يحتاج إلى عملية جراحية، حيث تسببت الإصابة في التواء غير طبيعي في مفصل الركبة بالساق اليمنى».

يُذكر أن بيكيه لم يكن الخسارة الوحيدة للبارسا في المباراة، حيث أصيب أيضًا سيرجي روبيرتو، بإصابة عضلية في الدقائق الأخيرة من المباراة.

من جانبه، حقق يوفنتوس فوزًا سهلاً على ضيفه كالياري، بهدفين من دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.أحرز كريستيانو رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقيقتين 38 و42.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كالياري عند 10 نقاط بالمركز العاشر.