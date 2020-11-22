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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • نفط ذي قار يخطف لقب كأس المثابرة للشركات العراقية بكرة الصالات

نفط ذي قار يخطف لقب كأس المثابرة للشركات العراقية بكرة الصالات

رياضة
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ذي قار ـ هادي الجابري:
خطف فريق شركة نفط ذي قار لقب بطولة كأس المثابرة للشركات العراقية بكرة الصالات ، بعد تغلبه على فريق شركة الحفر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ، في المباراة التي أحتضنتها قاعة نادي الكرخ الرياضي في بغداد .وفرض نفط ذي قار سيطرته المطلقة بالأداء والنتيجة وتسيّد على مجرى المباراة التي انهى شوطها الأول بتقدمه بهدفين لهدف واحد ، ولم يختلف النصف الثاني عن سابقه إذ عزز نفط ذي قار تفوقه بثلاثة أهداف ليكمل الخماسية ويثبت أحقيته في حصد الكأس الذي يدخل خزائن الشركة لأول مرة .وهنأ مدير عام نفط ذي قار المهندس علي خضير ، الجماهير الرياضية بالمحافظة بمناسبة الفوز ، مثنياً على جهود الشعبة الرياضية ولاعبي الفريق ، واعداً بمواصلة توفير مستلزمات النجاح للفريق الذي دوّن اسم الشركة بحروف من ذهب سجلات الإنجاز الرياضي بين الشركات العراقية ذات الباع الطويل .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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