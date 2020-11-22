صعوبات كبيرة تحول دون تقدم العمل والجانب الإداري في المقدمة

مدرب مركز الموهبة الرياضية لكرة اليد فاضل كريم:

بغداد ـ حسام عبد الرضا*

ان الغاية من عمل المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة هو خلق جيل جديد من اللاعبين المميزين ولرفد الأندية والمنتخبات الوطنية العراقية بعد هجرة الأندية للالعاب الجماعية واعتمادها الكلي على لعبة كرة القدم ولهذا انتدبت وزارة الشباب والرياضة نخبة من المدربين تكون على عاتقهم تخريج اللاعبين.

وضيفنا لهذا اليوم المدرب واللاعب الدولي السابق فاضل كريم من مواليد 1961 وكانت بدايته مع اللعب عام 1976 من خلال بطولات المدارس ومثل أندية الطلبة والجيش والشرطة، تدرج بشكل صحيح ليمثل المنتخبات الوطنية العراقية.. اجرينا معه الحوار الأتي: