الوطني في بطولة دولية بجانب الإمارات والكونغو وإيسلندا

خروج نفط الوسط والكهرباء أكبر مفاجآت كأس العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقى المنتخب العراقي، دعوة أولية من الاتحاد الإماراتي، للمشاركة في البطولة الرباعية التي ستقام الشهر المقبل بمشاركة منتخبات الإمارات وأيسلندا والكونغو.وأفاد الناطق الإعلامي للاتحاد العراقي، هشام محمد، بوجود اتفاق أولي بين الاتحادين العراقي والإماراتي للمشاركة في البطولة الرباعية.وأضاف «الاتحاد العراقي أبدى موافقته على المشاركة بالاتفاق مع الجهاز الفني. البطولة الرباعية فرصة مهمة من أجل التحضير لتصفيات كأس العالم».

وتابع «مواجهة منتخبات بحجم أيسلندا والكونغو، سيمنح أسود الرافدين فرصة إعداد مثالية».وأشار إلى أن المنتخب العراقي تنتظره مباراة ودية أخرى أمام روسيا مطلع العام المقبل.وأتم «نتطلع لإعداد المنتخب العراقي بشكل مثالي قبل مواجهة هونج كونج في التصفيات الآسيوية المشتركة».

وحقق منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزا وديا على أوزبكستان، (2-1)، مساء أول أمس، في مدينة دبي ضمن التحضيرات لتصفيات كأس العالم.سجل للعراق مهند علي (ميمي) في الدقيقة (64)، وعلي عدنان من ركلة جزاء بالدقيقة (85)، فيما سجل هدف أوزبكستان خامداموف بالدقيقة (39).. في حين سبق ان تعادل وديا من دون أهداف أمام الاردن، والمباراتين اقيمتا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهة اخرى، تأهل الصناعات الكهربائية إلى الدور ثمن النهائي، بعد فوزه على نفط الوسط، أول أمس، على ملعب الصناعة.. وجاء الهدف الوحيد بتوقيع اللاعب محمود أحمد، من ركلة حرة في الدقيقة (55).وأضاع نفط الوسط فرص التعديل عبر سيف جبير وسجاد رعد وسجاد جاسم.في حين لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لزيد نجاح في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز الصناعات الكهربائية (1-0).

وحقق زاخو فوزا كبيرا على مضيفه الأمواج الموصلي، (4-1)، ليتأهل لثمن النهائي.وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدف من دون رد، جاء من ركلة جزاء سجلها وليد سالم.وفي الشوط الثاني حسم زاخو النتيجة وسجل 3 أهداف إضافية اثنين منهم عبر ديفيد كوستا والرابع سجله أمجد وليد.فيما تمكن الأمواج الموصلي من تسجيل هدف الشرف.

وفي مباراة أخرى حقق النفط فوزا كبيرا على الأثير، (6-0)، على ملعب الكرخ.وانتهى الشوط الأول بثلاثية افتتحها صهيب رعد وعزز النتيجة أحمد سرتيب فيما أحرز الثالث حسنين حكيم.وفي الشوط الثاني سجل أحمد سرتيب وموسى عدنان ومصطفى حسين ثلاثة أهداف أخرى، ليمر النفط للدور ربع النهائي.

وهزم الشرطة مضيفه الخالص، بخماسية بيضاء نقلته لدور ثمن النهائي.وافتتح النتيجة أحمد جلال وأضاف زميله جاسم محمد الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول.وفي الشوط الثاني سجل مراد محمد الهدف الثالث وعاد أحمد جلال ليسجل الرابع فيما ختم الخماسية مراد محمد.

وصعق القاسم ضيفه الكهرباء، بثلاثية من دون رد، على ملعب الكفل.تقدم القاسم عبر اللاعب سليم حميد، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.وفي الشوط الثاني سجل أثير صالح الهدف الثاني فيما تمكن سراج الدين صباح من تسجيل الثالث.

وفي مباراة أخرى، فاز النجف برباعية نظيفة على مستضيفه الجولان على ملعب بغداد.وجاءت الأهداف على التوالي عن طريق حيدر علي وأحمد لفتة ومعين أحمد وعبيدة كاظم من ركلة جزاء.

وحقق فريق الكرخ فوزا كبيرا على مضيفه الهندية في المباراة التي أقيمت في ملعب الكفل باربعة أهداف من دون رد، سيطر الكرخ على المباراة وتحكم في إيقاعها وتمكن من التسجيل مبكرا عبر لاعبه منتظر عبد الأمير، وضاعف النتيجة اللاعب عمر عبد الرحمن. وواصل الكرخ عرضه المميز ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها محمود خليل الهدف الثالث.وفي الشوط الثاني اختتم لاعب الكرخ مهند كريم النتيجة بهدف رابع لتنتهي المباراة 4-0.