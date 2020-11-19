غدا.. انطلاق دوري الدرجة الاولى لأندية بغداد بكرة القدم

المسابقات تجري قرعة بطولات الفئات العمرية

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنطلق يوم غد الجمعة وبعد غد السبت مباريات الجولة الاولى من دوري الدرجة الاولى لأندية بغداد بكرة القدم، ففي المجموعة الاولى تقام 4 مباريات يوم غد، المرور يلاقي جنوب بغداد في ملعب الراحل ناطق هاشم، والشباب يضيف الصحة والبيئة في ملعبه، والطليعة يلاقي الطارمية في ملعب منتدى الغزالية والسكك يضيف التاجي في ملعبه، فيما تقام مباراة الحسنين والمصلحة يوم السبت في ملعب منتدى التحدي.

وفي المجموعة الثانية، تقام 4 مباريات يوم غد الجمعة، الخطوط يلاقي الميثاق في ملعب منتدى العامرية وغرب بغداد يواجه التجارة في ملعب نادي الشباب وحماية المنشات يلاقي شباب المستقبل في ملعب الولاء وشباب العدل يواجه الكاظمية في ملعب التحدي، وتقام السبت مباراة النجدة وابو غريب في ملعب نادي الشباب.

ولحساب المجموعة الثالثة تقام غدٍ 3 مباريات، الشعلة يلاقي شباب العدل في ملعب الشعلة والفتح يضيف العدالة في ملعب مشروع الوحدة والحرية يلاقي السياحة في ملعب منتدى الغزالية وتجرى الشبت مباراتي الدفاع المدني والعين في ملعب الولاء، والجامعة امام الوديع في ملعب الجامعة.

اما مباريات المجموعة الرابعة فتشهد يوم غد الجمعة اجراء مباراتين، الزعفرانية يلاقي المهندسين في ملعب نادي الجيش، والنصر والسلام يلعب امام الاسكان في ملعب الاول، ويلتقي يوم السبت الاتصالات والظفر في ملعب الكشافة والبياع يلاقي بلادي في ملعب الاول، وحصل فريق المصافي على انتظار.

اما مباريات المجموعة الخامسة فتقام مبارياتها يوم السبت المقبل، اذ يلتقي الجيش والاثير في ملعب الاول، وشباب الوطن يلاقي المحمودية في ملعب العمال والصليخ يضيف بسماية في ملعبه، وحيفا يقابل جسر ديالى في ملعب الاول، وتقام جميع المباريات في الساعة 2 ظهرا.

إلى ذلك اجرت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي قرعة دوري أندية بغداد لفرق الفئات العمرية، لفرق الاشبال، المجموعة الاولى يلعب الطلبة وشباب الخيرات والطلبة والصليخ والمشاهدة والميثاق والنصر والسلام وشباب العدل، وفي المجموعة الثانية الجوية والسياحة والنفط وبلادي والاسكان والجيش والصحة والبيئة والشباب، وضمت المجموعة الثالثة الصناعات الكهربائية والنجدة وامانة بغداد وشباب العراق وحماية المنشات والصناعة والحسين.

اما دوري الناشئين فقد اسفرت القرعة كالاتي: المجموعة الاولى تضم الكهرباء والحسنين والصناعات الكهربائية والجيش والسياحة وحماية المنشات وبلادي والظفر والنفط والشباب، والمجموعة الثانية الطلبة والحرية وامانة بغداد وجسر ديالى والصناعة وشباب العدل والطارمية والفتح والاسكان وشباب الخيرات، وفي المجموعة الثالثة الشرطة والحسين والحدود والبياع والميثاق والمرور والاثير والنجدة والمهندسين والصحة والبيئة وفي المجموعة الرابعة الزوراء وشباب العراق والجوية وشباب الوطن والصليخ وجنوب بغداد والمصافي والنصر والسلام والجنسية”.

اما قرعة دوري الشباب فاسفرت مجموعتها الاولى عن ملاقاة اندية “الجوية والطلبة والصليخ والمصافي والصحة والبسئة والمرور والفتح والتاجي والظفر، والمجموعة الثانية الشرطة والكهرباء وجنوب بغداد والنصر والسلام والنجدة والخيرات والمشاهدة والجنسية والحرية والمجموعة الثالثة الزوراء والصناعات الكهربائية وغرب بغداد وشباب العراق والجامعة والعدل والوديع والتجارة والمصلحة والمجموعة الرابعة امانة بغداد والكرخ والطليعة والميثاق والسياحة والشعلة والجيش والحسين والمهندسين، والمجموعة الخامسة الحدود والاثير والشباب والاسكان والبياع والمستقبل وحماية المنشات والحسنين وبلادي.

وفي دوري الرديف يلعب ضمن المجموعة الاولى “ الطلبة والصناعات الكهربائية والشباب وشباب المستقبل والاسكان وجنوب بغداد والنصر والسلام والمرور والمشاهدة، وفي الثانية الجوية وأمانة بغداد والمهندسين والصليخ والحسين والظفر والحرية والنجدة وفي الثالثة يلعب الشرطة وبلادي والاثير والجيش والبياع والجنسية والميثاق والسياحة وفي الرابعة الزوراء والفتح والصحة والبيئة وحماية المنشات والتجارة والخيرات والمصلحة وشباب الوطن.