مدير عام إنتاج الشمال يتفقد المحطات التوليدية في نينوى

نينوى – إعلام الشركة

من أجل تحقيق الأكتفاء الذاتي للطاقة الكهربائية وزيادة الطاقة الإنتاجية في المحطات التوليدية التابعة لمقر الشركة من خلال إعادة الوحدات التوليدية الى العمل وذلك بعد أكمال أعمال التأهيل والصيانات الدورية وأكمال كافة الأستعدادات لموسم الشتاء من خلال تضافر جهود ملاكات الشركة كافة تفقد مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية المهندس وليد خالد حسن، محطات كهرباء سد الموصل والتقى بمدير المحطات المهندس محمد سمير الصواف وملاكات المحطة حيث تفقد المدير العام محطة الخزن بالضخ ومحطة السد الرئيسي ومحطة السد التنظيمي وأطلع على

أعمال الصيانة فيها ووجه المدير العام الى بذل المزيد من الجهود لإعادة الوحدات التوليدية الى العمل من خلال العمل المستمر من قبل الملاكات الهندسية والفنية في المحطات كما تفقد المدير العام محطة كهرباء الموصل الغازية والتقى بمدير إنتاج فرع الموصل المهندس عبد الواحد خلف أنصيف، ومدير محطة كهرباء الموصل الغازية المهندس عمار خلف الحديدي، وملاكات المحطة وأطلع على أعمال الصيانة في المحطة للوحدات التوليدية حيث أوعز المدير العام الى تذليل كافة العقبات وأيجاد كافة الحلول المناسبة لإكمال كافة الصيانات الدورية وإعادة كافة الوحدات التوليدية الى العمل بأسرع وقت ممكن وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية في المحطات التوليدية التابعة لمقر الشركة وذلك لتحقيق الصالح العام .