“بنك برقان” الكويتي يُجري مناقشات مع مُشترين لبيع حصته بـ”مصرف بغداد”

الصباح الجديد – وكالات :

أعلن بنك برقان الكويتي أنه يُجري حالياً مناقشات مع مُشترين مُحتملين لبيع حصته من أسهم مصرف بغداد بنسبة 51.8%.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، امس الثلاثاء، إنه حتى تاريخه لم يتم التوصل لأية اتفاقات في الشأن السابق.

كان “برقان” أعلن قرابة في شهر حزيران الماضي، إلغاء عملية بيع حصة ملكيته في مصرف بغداد لشركة الخليج المتحد القابضة التي أفصح عنها في وقت سابق من العام الجاري.

وفي أواخر كانون ثاني الماضي، صدرت موافقة البنك المركزي العراقي على صفقة بيع حصة ملكية البنك في مصرف بغداد إلى شركة الخليج المتحد القابضة.

ونتيجة لذلك أعلن “برقان” في آذار الماضي، أنه بصدد القيام بتحويل حصة ملكية البنك البالغة 51.8% في مصرف بغداد إلى شركة الخليج المتحد القابضة (شركة مساهمة بحرينية).

كانت أرباح بنك برقان تراجعت 51.7% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 32.575 مليون دينار (106.80 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 67.454 مليون دينار (221.14 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2019.