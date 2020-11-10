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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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انطلاق فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي

ثقافة
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انطلقت الأحد 8 نوفمبر، فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته السادسة والثلاثين بمشاركة أكثر من 20 دولة ضمت (لبنان، سوريا، المغرب، إيطاليا، مصر، الجزائر، ليبيا، تونس).
ويتنافس 12 فلما روائيا طويلا على جوائز مسابقة الافلام الروائية، فيما يتنافس 12 فما قصيرا على جوائز مسابقة الافلام القصيرة ، إضافة الى المسابقة السنوية لكتابة السيناريو .
يذكر ان المهرجان الغى حفل الافتتاح بسبب سوء الاحوال الجوية التي ترافقت مع موعد الحفل، وتتخذ إدارة المهرجان إجراءات صحية مشددة لضمان سلامة جميع المشاركين فيه.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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