بغداد ــــــ الصباح الجديد:

صدر للناقد يوسف عبود جويعد، وعن دار الورشة الثقافية، كتابه النقدي الثالث الذي حمل عنوان “المتغيرات الحداثوية في السرد الروائي”، وهو دراسات نقدية في الرواية العراقية الحديثة. وقد أختار الناقد في هذا الكتاب نخبة من الرواة الذين انضموا الى عالم الحداثة بما حملت كتاباتهم من تغيرات واضحة في عالم السرد وهم: صلصال امرأتين – ميسلون هاشم ،عركشينة السيد – سلمان كيوش ، شظية في مكان حساس – وارد بدر السالم ، فنتازيا السيد جلجامش – هونر كريم ،قلعة طاهر – حسن السلمان، ليل صاخب جداً – هدية حسين ،ليل صاخب جداً – هدية حسين ،مصل الجمال – اولاد الكلب – عبد الزهرة علي ،مضاجعة الموت – فاطمة خضور ،منازل ح 17 – رغد السهيل ،الوجه الآخر للضباب – كريم صبح، انتحار تكتيكي – تهاني محمد،مواسم الثلج والنار – كاظم الشويلي، النساي – يوسف المحسن ،حرب الغزالة – عائشة ابراهيم، حياة باسلة – حسن النواب ،رتاج عبد الخالق – صادق الجمل ، قصر الثعلب – ابراهيم سبتي ،قسطرة – ناظم جليل الموسوي ،وعدت امي بالعودة – ياسمين البطاط ،كم اكره القرن العشرين – عبد الكريم العبيدي، مزامير المدينة – علي لفتة سعيد ،الذئاب على الابواب – احمد خلف ، وهو اضافة نوعية للمكتبة العراقية، وتعريف المتلقي العربي بالحركة الادبية السردية في البلد وملامح التطور فيها.