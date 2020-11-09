أطعمة تساعد على بناء العضلات

الصباح الجديد – وكالات:

في كثير من الأحيان يجد بعض الأشخاص صعوبة في زيادة حجم العضلات، ويلجأون للتمارين الرياضة فقط والتي تكون شاقة في بعض الأحيان في ظل عدم وجود الطعام المناسب.

هنا مجموعة من الأطعمة تساعدك على بناء العضلات بشكل سريع مع ممارسة التمارين الرياضية.

الألبان ومنتجاتها

توفر الألبان مزيجا جيدا للبروتينات والكربوهيدرات والدهون وهي مصدر جيد للكالسيوم، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأخرى، فشرب كوب قبل أو بعد التمارين يساعد بدرجة كبيرة على زيادة حجم العضلات.

الرز

يعتبر الرز مصدرا مناسبا للحصول على الكربوهيدرات والذي يوفر عددا كبيرا السعرات الحرارية، وهو ما يساعد على التغلب على التمارين الشاقة من أجل زيادة العضلات، وفقا لموقع «هيلث لاين».

المكسرات وزبدة البندق

تحتوي حفنة صغيرة واحدة من اللوز الخام على 170 سعرا حراريا، و6 غرامات من البروتين، و4 غرامات من الألياف، و 15 جراما من الدهون الصحية وهو ما يمكنك من الحصول بسرعة على مئات السعرات الحرارية التي تساعد في التمارين.

اللحوم الحمر

تتمتع اللحوم الحمر بوجود «الليوسين»، وهو الحمض الأميني الأساسي الذي يحتاجه جسمك لتحفيز تخليق البروتين في العضلات، وإضافة أنسجة عضلية جديدة، كما أنه يحتوي على 456 سعرة حرارية وما يقرب من 49 غراما من البروتين.

بالإضافة إلى ذلك، تعد اللحوم الحمر واحدة من أفضل المصادر الطبيعية للكرياتين الغذائي، والذي ربما يكون أفضل مكمل لبناء العضلات في العالم.

البطاطا

ينصح خبراء التغذية بتناول البطاطا المسلوقة أو المخبوزة قبل ممارسة الرياضة، بسبب احتوائها على الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد على ضبط نسبة السكر بالدم وتنظيم مستويات الطاقة بالجسم وتحتوي البطاطس أيضا على معادن مفيدة لصحة العضلات، مثل البوتاسيوم الذي يحسن من تدفق الدم إليها، والماغنسيوم الذي يساعدها على الاسترخاء.

الأسماك

تعد الأسماك مصدر مصدر غني بالبروتين، لما يوجد بها من نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، وهي من العناصر الغذائية التي تحتاجها العضلات للاستشفاء بعد التمرين، إذ تساعد على إصلاح الخلايا التالفة، وخصائصها المضادة للالتهابات تعمل على تخفيف الآلام العضلية.