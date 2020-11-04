صالات الجوية يسعى إلى المنافسة على لقب الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

يسعى فريق نادي القوة الجوية لكرة الصالات إلى تأكيد جدارته والنجاح في خطف لقب أندية العراق الممتازة الذي سينطلق يوم 13 من الشهر الجاري، ولعب العديد من المباريات التجريبية في رحلة الاعداد امام فرق نفط الوسط والجنسية والسماوة والشرطة بطل الدوري.

ويقود الفريق الجوية الملاك التدريبي بقيادة الكابتن عباس الكعبي ويساعده وليد ضهد وسرمد علاوي ومدرب حراس المرمى احمد هلول، ويضم في تشكيلته اللاعبون « حسين صبري ومحب الدين جمعة وعزت كامل وحسين علي وعلي رعد وجاسم محمد ويحيى علي ومنتظر علي وكرار محسن ومحمد أنور وحسين جمال وحسين حيدر».

ويلقى الفريق الدعم من إدارة نادي القوة الجوية وقائد القوة الجوية واعضاء الهيئة الإدارية الذين يحرصون على تقديم الدعم للفريق من أجل المنافسة على لقب الدوري الممتاز لكرة الصالات.

وأجريت قرعة الدوري الممتاز لكرة الصالات المقرر اقامته في الثالث عشر من تشرين الثاني الجاري بمشاركة 18 فريقا.وحضرَ القرعة رئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان، وعضو التطبيعية، اسعد لازم، ورئيس اللجنة، صبحي رحيم، بالإضافة الى اعضائها.

وجاءتْ نتائج قرعة المسابقة التي ستقام بنظام (الدوري العام) حسب الآتي بالنسبة للجولة الأولى: الجوية يلاقي الجنوب، وغاز الجنوب بمواجهة شهربان، ومصافي الوسط يلتقي بلدية الناصرية، وغاز الشمال يواجه أوروك والميناء يلعب امام الشرطة، والشرقية يلاقي امانة بغداد والجيش في لقاء مصافي الجنوب ونفط الوسط يلعب امام الجنسية والحشد يلاقي نفط البصرة.