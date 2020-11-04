درجال يعد بدعم المنتخب النسوي لاتحاد الركبي

يستقبل وفداً يمثل أكاديمية ريال مدريد

إعلام الشباب والرياضة:

إستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وفد الإتحاد العراقي للركبي والمنتخب النسوي للإطلاع على واقع اللعبة وسبل دعمها.وإستمع الوزير درجال إلى طروحات الوفد الضيف، وأبرزها نشاطاته الداخلية ومشاركاته الخارجية وقيامه الاإستعانة بجهة راعية لدعم المنتخب النسوي لعدم إمتلاكه ميزانية خاصة وإحتياجاته سواء بتهيئة الملاعب الخاصة باللعبة وسبل إنتشارها وتسهيل مهمة المشاركة في البطولات الخارجية.

ووعد السيد الوزير أن يكون الراعي لإتحاد الركبي ويكون المسؤول عن عقد الرعاية بين المستثمر والإتحاد، وتخصيص أحد ملاعب وزارة الشباب والرياضة لإقامة تدريبات المنتخبات الخاصة بالركبي تحضيراً للمشاركات الخارجية.

من جانب اخر، إستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وفداً يمثل أكاديمية ريال مدريد في العراق يضم اللاعب الدولي السابق نعيم صدام والمهندس حيدر عبد الكريم .وجدد درجال دعم الوزارة لقطاعي الشباب والرياضة، فضلاً عن تقديم الرعاية المناسبة للاكاديميات الرياضية كونها تستهدف الفئات العمرية وتطور المواهب الكروية.

واستمع السيد الوزير الى شرح قدمه الوفد الضيف الذي بين سعي اكاديمية ريال مدريد الى إستئناف العمل عقب توقفه بسبب جائحة كورونا، وإتاحة الفرصة ضمن العقد الذي تم توقيعه سابقاً مع الوزارة ليمتد من ثلاث سنوات إلى خمسٍ قابلة للتجديد، بهدف رعاية وتطوير الفئات العمرية من خمسة أعوام إلى 17 عاماً، وفتح فروع للأكاديمية في بغداد والبصرة وأربيل، ومن الممكن البدء في بغداد ثم التوسع لتشمل المحافظات الأخرى، بإدارة إسبانية يتم إختيارها من قبل نادي ريال مدريد.

يذكر ان المشروع لايستهدف المواهب بل يطورها ويبقى اللاعب حراً في إختيار مستقبله فضلاً عن تطوير قابليات المدربين العراقيين الذين سيعملون في الأكاديمية من خلال زجهم في دورات و ورش ومعايشات تدريبية .

وإستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، المدير المفوض لشركة أنوار سورى المهندس علي عبد الله عويز.وأكد الوزير درجال على ضرورة إنجاز ملعبي الميناء والنجف الأشرف في موعدهما المقرر مع وجوب الدقة بالعمل ومراعاة الحداثة في التصميم والتركيز على وضع اللمسات المميزة على مقصورات كبار الشخصيات، فضلاً عن إعتماد الإجراءات القانونية في إكمال المتعلقات الخاصة بالمشاريع الشبابية والرياضية.

من جانبه أوضح المدير المفوض لشركة أنوار سورى علي عبد الله عويز أن ملعب الميناء سيكتمل في شهر آذار 2021 ، ووفق الموعد المحدد كما إن ملعب النجف الأشرف سيتم تسليمه بشكل كامل نهاية 2020، مبيناً وجود فرص إستثمارية طرحتها الوزارة تتعلق بمسبح وملعب للإسكواش والفائدة ستكون كبيرة على قطاعيّ الرياضة والشباب والمستثمر.

وأضاف عويز: هدف الشركة تنفيذ المزيد من المشاريع بدقةٍ عالية لكي تسهم في زيادة البنية التحتية الرياضية ووفق مواصفات دولية تسمح بتضييف البطولات والإستحقاقات المهمة.