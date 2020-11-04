  • الأربعاء , 4 نوفمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

أبرز مواصفات هاتف الألعاب المتطور الجديد من آسوس

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الصباح الجديد – وكالات:
كشفت شركة آسوس عن هاتف ROG Phone 3 ZS661KS الذي طورته ليكون من واحدا من أكثر الهواتف المميزة لعشاق الألعاب الإلكترونية.
ويتميز الهاتف الجيد بهيكل من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (171 x 78 x 9.9) ملم، ويون 140 غ،
كما زود بشاشة AMOLED بمقاس 6.59 بوصة، دقتها (2340/1080) بيكسل، وأبعادها “19.5:9″، وترددها 144 هيرتزا، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6.
ويضمن الأداء الممتاز والسرعة في التعامل مع الصور والفيديوهات في هذا الهاتف معالج ثماني النوى من نوع +Snapdragon 865، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومعالج رسوميـات Adreno 650.
الكاميرا الأساسية بدقة (64+13+5) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير فائق العرض ومستشعر خاص للتعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل.
وزودت آسوس الجهاز بمنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.1، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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