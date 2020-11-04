أبرز مواصفات هاتف الألعاب المتطور الجديد من آسوس

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت شركة آسوس عن هاتف ROG Phone 3 ZS661KS الذي طورته ليكون من واحدا من أكثر الهواتف المميزة لعشاق الألعاب الإلكترونية.

ويتميز الهاتف الجيد بهيكل من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (171 x 78 x 9.9) ملم، ويون 140 غ،

كما زود بشاشة AMOLED بمقاس 6.59 بوصة، دقتها (2340/1080) بيكسل، وأبعادها “19.5:9″، وترددها 144 هيرتزا، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6.

ويضمن الأداء الممتاز والسرعة في التعامل مع الصور والفيديوهات في هذا الهاتف معالج ثماني النوى من نوع +Snapdragon 865، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومعالج رسوميـات Adreno 650.

الكاميرا الأساسية بدقة (64+13+5) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير فائق العرض ومستشعر خاص للتعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل.

وزودت آسوس الجهاز بمنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.1، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع .