العراق و3 دول في أوبك+ تسعى لتمديد خفض انتاج النفط للحفاظ على الاسعار

النفط يرتفع مع تقلص المخزونات الأمريكية

متابعة ـ الصباح الجديد:

اكد وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، امس الاربعاء، ان اربع دول بينها العراق تسعى لتمديد خفض انتاج النفط للحفاظ على الاسعار وعدم تراجعها مرة اخرى.

وقال الوزير الجزائري انه «من المتوقع هبوط أسعار النفط بشكل حاد مجدِّدًا نتيجة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)، التي تضرب العديد من الدول حاليًا».

ووصف الوزير الجزائري، الوضع في الأسواق الدولية للنفط بأنّه «خطير جدًا»، معلنًا دعم بلاده لتمديد تطبيق سقف الإنتاج الحالي المتّفق عليه في إطار مجموعة «أوبك+»، خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، وذلك من أجل «تفادي هبوط حادّ جديد لأسعار الخام».

واضاف عطار ان الجزائر رفقة دول أخرى من بينها العراق وروسيا والسعودية ، إقناع بقية الدول في مجموعة أوبك+، الحفاظ على السقف الحالي للإنتاج بداية السنة المقبلة».

وأشار إلى «إمكان اتّخاذ قرارات خلال الاجتماع المقبل للجنة المتابعة الوزارية المشتركة المنبثقة عن «أوبك +»، في 17 تشرين الثاني الجاري، من شأنها «تشجيع السوق ومنع الأسعار من الهبوط تحت 40 دولارًا».

يُذكر أن أوبك» وحلفاءها من الدول المنتجة غير العضو، أو ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، اتّفقوا على تقليص الإنتاج بإجمالي 9.7 مليون برميل يوميًا، ابتداءً من أيّار 2020، قبل تخفيفه إلى 7.7 مليون برميل، بدءًا من مطلع آب، وحتّى نهاية العام الجاري، ثم إلى 5.8 مليون برميل يوميًا، من بداية 2021 إلى نيسان 2022.

وارتفع النفط بنحو 2 بالمئة امس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت بشدة لكن التعاملات كانت متقلبة حيث ظلت نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية غير واضحة.

وارتفع الخام الامريكي 96 سنتًا ، أو 2.52٪ ، إلى 38.61 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام برنت 95 سنتا أو 2.42٪ إلى 40.67 دولارا.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي امس الأول الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بحدة الأسبوع الماضي حيث تراجعت 8 ملايين برميل الاسبوع الماضي الى حوالي 487 مليون برميل بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 10٪ الأسبوع الماضي مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا وأضر المزيد من القيود على الحركة بآفاق الطلب. كاد النفط الأمريكي تعويض تلك الخسائر في ثلاثة أيام من المكاسب هذا الأسبوع في الفترة التي سبقت الانتخابات.

ويمكن أن يؤدي المزيد من عمليات الإغلاق إلى وضع حد أقصى لمكاسب أسعار النفط حيث شددت إيطاليا والنرويج والمجر قيود COVID-19 ، بعد المملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى.

ودعما للأسعار ، أيدت الجزائر العضو في أوبك إرجاء زيادة مزمعة في إنتاج نفط أوبك + اعتبارًا من كانون الثاني ، ورفع وزير الطاقة الروسي التوقعات مع منتجي النفط في البلاد.

ومن المقرر أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميًا بنحو مليوني برميل يوميًا اعتبارًا من يناير.

خلال فترة رئاسة ترامب اتخذ موقفًا متشددًا ضد منتجي النفط الرئيسيين إيران وفنزويلا من خلال العقوبات المعوقة ، وتشديد الإمدادات العالمية. ساعد دعمه لمنتجي النفط الصخري الأمريكي في ارتفاع إنتاج البلاد إلى مستوى قياسي ، مما أضاف المزيد من الإمدادات إلى المجمع العالمي.

قد يمهد انتصار بايدن إلى تنظيم أكثر صرامة لحفارات النفط الصخري وأيضًا يشير إلى انفراج مع إيران ، مما قد يطلق العنان لملايين البراميل يوميًا في صادرات النفط الخام الجديدة.

وقال فريدون فشاركي ، رئيس مستشار الصناعة إف جي إي: «في عهد ترامب ، هناك فرصة أكبر لارتفاع أسعار النفط». كما بدأ السوق يدرك أن البيع قد تم المبالغة فيه. ما زلنا ننسى أن أوروبا ليست مهمة من حيث الطلب على النفط بينما تظل أوبك + ملتزمة.

يُظهر منحنى العقود الآجلة لخام برنت أنه لا يزال هناك بعض القلق بشأن تخمة محتملة حتى بعد زيادة المؤشرات على أن تحالف أوبك + سيؤخر تخفيف تخفيضات الإنتاج مع فرض الإغلاق في أوروبا وزيادة الإنتاج الليبي.