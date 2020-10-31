قادش يفوز ويشارك سوسيداد صدارة الليجا مؤقتا

رابطة الليجا تعلن موعد قمة برشلونة وأتلتيكو

العواصم ـ وكالات:

واصل قادش انطلاقته المميزة في الدوري الإسباني، وفاز على مضيفه إيبار (2/0)، اول أمس، ضمن الجولة الثامنة للمسابقة.وسجل هدفي قادش، ألفارو نيجريدو في الدقيقة 36، وسالفي سانشيز في الدقيقة 40.

ورفع قادش رصيده إلى 14 نقطة، في المركز الثاني مؤقتا، بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد المتصدر، في حين توقف رصيد إيبار عند ثماني نقاط، في المركز الحادي عشر.وهذا الفوز الرابع لقادش في الدوري، خلال الموسم الجاري، مقابل الهزيمة مرتين والتعادل في نفس العدد.

في المقابل، أصبحت هذه الخسارة الرابعة لإيبار، مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.

من جانبها، أعلنت رابطة الليجا، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وتنطلق الجولة العاشرة يوم الجمعة 20 تشرين الثاني الجاري، بمباراة واحدة تجمع بين أوساسونا ونظيره هويسكا.

وتستكمل المباريات يوم السبت 21 تشرين الثاني بـ 4 مواجهات أبرزها خروج ريال مدريد لمواجهة فياريال، بالإضافة إلى استضافة أتلتيكو لبرشلونة في قمة الجولة.

وتستمر الجولة العاشرة، يوم الأحد 22 من الشهر ذاته بـ 4 مباريات، سيكون أبرزها بين فالنسيا وديبورتيفو ألافيس، ثم تختتم المنافسات في اليوم التالي بمباراة أتلتيك بيلباو وريال بيتيس.

إلى ذلك، يبدأ فالنسيا الإسباني البحث عن شركة رعاية جديدة لموسم 2021-2022، بعد الخطاب الذي أرسلته الحكومة إلى الأندية تبلغها فيه بقيود جديدة حول إعلانات شركات المراهنات.

وأرسلت الحكومة من خلال وزير الاستهلاك، ألبرتو جارزون، خطابًا إلى رؤساء أندية كرة القدم الـ 25 بالدرجتين الأولى والثانية التي وقعت عقودًا إعلانية للسنوات القليلة المقبلة مع شركات المراهنات لتحذيرها من ضرورة الانتهاء منها في نهاية الموسم.

وأكدت مصادر من نادي فالنسيا، أنه تم استلام خطاب وزارة الاستهلاك وأنهم يتفهمون أنه لا يؤثر على رعاية هذه الموسم بأي شكل من الأشكال.ومع ذلك، ففي فالنسيا، ينتظرون نشر القرار في الجريدة الرسمية لدراسة تفاصيل المرسوم الملكي الذي ستنقله وزارة الاستهلاك لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة لتنظيم الإعلان عن المراهنات.ويعتبر النادي أنه على الرغم من أن عقده مع شركة بوين يشمل موسم 2021-22، لكن سيتعين عليه البحث عن راع آخر للموسم المقبل.

ووفقا لمصادر بوزارة الاستهلاك، فقد حدد مجلس الدولة 30 آب موعدًا لبدء سريان الحظر على عقود الرعاية الحالية، لأن الإلغاء الفوري في موسم 2020-2021، قد يؤدي بالفعل إلى إفلاس العديد من المشاريع الرياضية.

وفي سياق اخر، قال كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي برشلونة، نه لن يقبل محاولات الضغط للدعوة إلى انتخابات رئاسية «في وقت غير مناسب».

وأوضح توسكيتس، خلال أول ظهور رسمي عقب توليه المنصب، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الهدف من هذا المجلس هو الدعوة لانتخابات في أقرب وقت ممكن، لكن لن نقبل الضغط للدعوة لها في وقت غير مناسب».وأضاف: «لا أحد من المديرين الحاليين لديه تطلعات لدخول مجلس الإدارة، ونريد أن يحظى المجلس القادم بأقصى قدر ممكن من الدعم، وهذا سيأتي بأكبر قدر من المشاركة».

وأتم: «قد نحتاج لأعضاء المجلس المستقيل، لفهم الأشياء التي كانت تحدث في النادي بشكل أفضل، خاصة في المجال الاقتصادي، وهذا ما يقلقنا أكثر على المدى القصير».