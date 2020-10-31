اليوم.. مباراتان في اختتام الجولة الثانية لممتاز الكرة

فوز مهم للشرطة والزوراء يتعادل أمام النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:

تختتم اليوم الاحد منافسات الجولة الثانية من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز باجراء مباراتين، في ملعب الفيحاء يتواجه نفط ميسان والديوانية في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، ويضيف الكرخ فريق القاسم في التوقيت ذاته.

ويفقد فريق الديوانية، جهود 3 لاعبين في مباراة اليوم أمام نفط ميسان، وأعلن المكتب الإعلامي للنادي، غياب المحترف البلجيكي كابسلي والمهاجم حسين سلمان واللاعب مصطفى عبد الله بسبب الإصابة.

وأوضح أن الديوانية لن يتأثر بغياب الثلاثي نظرًا لوجود البدائل التي يعول عليها المدرب سعد حافظ، لخلق التوازن في تشكيلة الفريق.وأشار إلى أن الديوانية يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعد الفوز في الجولة الأولى على النجف، رغم أن المباراة ستكون في ملعب الفريق المنافس. يشار إلى أن الديوانية حقق بداية جيدة، من خلال فوزه على النجف بهدف من دون رد في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وحقق الشرطة أول فوز له في الدوري الممتاز، بفوزه على أمانة بغداد، بنتيجة (2-0)، مساء اول أمس، على ملعب الشعب، لحساب الجولة الثانية.سجل هدفي الشرطة، كريستيان أوساجونا في الدقيقة (31)، وعلي فائز عطية من ركلة جزاء في الدقيقة (85).ورفع الشرطة رصيده للنقطة الرابعة، فيما بقي أمانة بغداد من دون نقاط.

تعرض مهاجم الشرطة، مروان حسين، لإصابة بالغة على مستوى اليد اليمنى، ليغادر مباراة فريقه ضد أمانة بغداد،وأثبتت الفحوصات، تعرض مروان حسين لكسور في عظم العضد للذراع الأيمن، إثر احتكاكه بحارس مرمى أمانة بغداد، سرهنك محسن.وسيخضع مروان حسين، لعملية جراحية، صباح اليوم الأحد في مستشفى بالعاصمة بغداد.ولم يحدد الجهاز الطبي فترة غياب مروان عن الملاعب، لكنه سيغيب بشكل مؤكد عن المباراة المقبلة بالدوري المحلي.

وخيم التعادل الإيجابي (1-1) على مواجهة الزوراء والنفط، وسجل للنفط محمد داود في الدقيقة 39، في حين عادل للزوراء علاء عبد الزهرة في الدقيقة 51.ورفع الزوراء رصيده للنقطة الثانية، فيما رفع النفط رصيده للنقطة الرابعة.

وتعادل فريقا الكهرباء والحدود بهدفين لكلا الفريقين في المباراة التي اقيمت في ملعب التاجي ، دخل الحدود المواجهة بقوة، وأثمرت سيطرته عن هدف مبكر سجله منار طه في الدقيقة الخامسة، وعاد منار طه مجددا في الدقيقة 19 ليعزز النتيجة للحدود بهدف ثاني، لكن سرعان ما عاد الكهرباء وبغضون دقيقة واحد سجل محمد إبراهيم هدف التقليص في الدقيقة 27 وسجل هدف التعادل زميله ناظم خضر في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدفين لكل منهما. في الشوط الثاني تحفظ الجانبان واختفت الأهداف لتنتهي المباراة بذات نتيجة الشوط الأول ويرتفع رصيد الكهرباء عند النقطة الواحدة فيما رفع الحدود رصيده غلى نقطتين. في مباراة أخرى انتفض السماوة على خسارته في الدور الأول ويحقق فوزا مهما على ضيفه فريق الميناء بهدف من دون رد، في المباراة التي أقيمت في ملعب السماوة. السماوة دخل المباراة عازما على تعديل مساره، وبرغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي لكن السماوة كسر حاجز الميناء وسجل حسن خيري هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 75 من المباراة والذي ضمن النقاط الثلاث للسماوة، الذي رفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما تجمد رصيد الميناء عند نقطة واحدة.