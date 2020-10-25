درجال يؤكد أهمية الفرق الشعبية وضرورة الاهتمام بها وتقديم الدعم اللازم لها

إعلام الشباب والرياضة

برعاية وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي، أقامت الفرق الشعبية في منطقة الرحمانية بـ مدينة الشعلة في محافظة بغداد، كرنفالاً رياضياً على ملعب المشتل، وتضمن الكرنفال مُبَاراةً كروية بين فريقي الشعلة والرحمانية، إنتهت بفوز الأول بثلاثة إهداف لهدف.

وأكد الوزير درجال في حديث للشباب والجمهور الذين حضروا لمشاهدة المباراة، على دور وأهمية الفرق الشعبية في صناعة المواهب وتخريج النجوم، فالكثير من نجوم الكرة العراقية كانت الفرق الشعبية أساساً لنجوميتهم.

كما ناقش مع رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي ضرورة الاهتمام بملاعب الفرق الشعبية وتقديم الدعم اللازم لهذه الفرق صاحبة الفضل على كثير من النجوم ولاعبي الاندية والمنتخبات الوطنية.. وفي ختام المباراة قدم وزير الشباب والرياضة الهدايا التقديرية للفريقين المتباريين، وحكام المباراة.