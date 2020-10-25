فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية تنفيذي الأولمبية

بغداد ـ الصباح الجديد:

فتحت الهيئة المشرفة على الانتخابات الأولمبية باب الترشيح لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية إعتباراً من بداية الدوام الرسمي ليوم أمس الموافق للخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري.

وقال مدير المكتب الاعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية حسين علي حسين في بيان ان «الترشيح سيستمر لمدّة أحد عشر يوماً، حيث سيغلق مع نهاية الدوام الرسمي عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر تشرين الثاني المقبل، وقبل عشرة أيام بالتحديد من إنعقاد الجمعية بمؤتمر خاص لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد».

وأضاف قائلاً ان «المكتب التنفيذي الجديد سيتألف من ثلاثة عشر مقعداً أحد عشر منها من بين أعضاء الجمعية العامة، ومقعدين إثنين، حسم الأول للسيدة بيداء كيلان بعد إنتخابها رئيسة للجنة النسوية في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٠، والثاني سيحسم بعد إنتخاب الأحد عشر عضواً من قبل الجمعية العامة وسيكون مخصصاً لممثل الرياضيين الأولمبيين حيث سيتم إنتخابه من بين لجنتهم المؤلفة من خمسة رياضيين تم إنتخابهم أيضاً في السابع عشر من الشهر الحالي أيضاً» .