اليوم.. إجراء ثلاث مباريات في الجولة الأولى لدوري الكرة

«التطبيعية» تؤكد التزامها بتعليمات خلية الأزمة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تُستكمل الجولة الاولى من المرحلة الاولى لمباريات دوري الكرة الممتاز اليوم الإثنين، بإقامة 3 مباريات، تجمع أمانة بغداد وأربيل في ملعب بغداد، والطلبة ونفط الجنوب في ملعب الشعب الدولي، ويستضيف النفط فريق الصناعات الكهربائية بملعب النفط.. وتختتم الجولة يوم غد الثلاثاء بمواجهة القاسم ونفط ميسان في ملعب الكفل، وزاخو والكرخ في ملعب الأول.. يشار إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أعلن عن كرة موحدة لمنافسات الدوري الممتاز من شركة «إمبرو»، تحمل شعار الاتحاد والدوري الممتاز.

من جانبه، أوضح مدرب الكرخ كريم سلمان أن مباراة الفريق الأولى في الدوري الممتاز يوم غد الثلاثاء أمام زاخو، صعبة وفق كل المعطيات.. وقال سلمان إن المباراة الأولى ستكون صعبة على فريق الكرخ لعدة اعتبارات أولها أن المواجهة على ملعب زاخو، بجانب أن صفقات المنافس كانت قوية. وبين: «زاخو استعد للدوري بشكل جيد من خلال معسكر في تركيا وخوض مباريات على مستوى عال والتعاقد مع خمسة محترفين، ناهيك عن وجود طاقم فني شاب طموح يسعى لترك بصمة له خلال الموسم الحالي».وأشار إلى أن فريقه يعاني من إعداد ضعيف جراء تغيير كبير بخطوطه بجانب أن بعض المراكز لم يتم تدعيمها إلى الآن.

إلى ذلك، حُرم نادي أربيل من خدمات اللاعب ميران خسرو سليم بسبب عدم وصول بطاقته الدولية، وقال مصدر مقرب من نادي أربيل ، إن النادي سيُحرم من خدمات اللاعب ميران خسرو بسبب إغلاق نظام الانتقالات. وأضاف «لم يطلق نادي صحار العماني بطاقة ميران الدولية حتى الآن»، لافتا إلى أنه سينتظر نادي أربيل حتى فتح الانتقالات الشتوية، ليتمكن من إضافته للقائمة.. وسوف ينتظم ميران خسرو في فريق رديف أربيل بدوري إقليم كوردستان لحين وصول بطاقته الدولية إلى نادي أربيل.

في حين، وصل المحترف النيجيري جوزيف ناثاليان إلى بغداد، من أجل الالتحاق بفريق الحدود وتمثيله في الموسم الجديد. . وقال زيد الزيدي، المنسق الإعلامي لنادي الحدود، إن اللاعب النيجيري جوزيف ناثاليان وصل إلى مطار بغداد الدولي وتم نقله إلى مقر إقامته وانخرط بتدريبات الفريق الجماعية. . وأوضح أن فريق الحدود اكتملت صفوفه بوصول المحترف النيجيري، لافتا إلى أن جوزيف سيغيب عن المباراة الأولى يوم أمس الأحد أمام الميناء، على أمل أن يكون جاهزا في الأدوار المقبلة.ودعت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، الأندية والاتحادات الفرعية كافة إلى الالتزام التام بتطبيق قرارات خلية الأزمة الحكومية بعدم السماح للجمهور بدخول الملاعب.. وقال رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان: «في ضوء قرار خلية الأزمة الحكومية تقرر إلزام الأندية والاتحادات الفرعية بمنع الجمهور من الدخول إلى الملاعب في مباريات الموسم 2020-2021».وأضاف: «في حالة مخالفة هذا القرار فإن الأندية المستضيفة ستتحمل النتائج المترتبة على ذلك، كونه أمرا يخالف تعليمات خلية الأزمة الحكومية». واختتمَ بنيان بالقول: «قرار دخول الجماهير للملاعب في مباريات الدوري، وجميع البطولات التابعة لاتحاد الكرة، مرتبط بقرارات خلية الأزمة حصرياَ، ومن الصعب أن تتقاطع التطبيعية مع التوجهات الحكومية لحماية الجمهور الكريم من جائحة كورونا».