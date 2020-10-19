مشروع حكام المستقبل في الإمارات

نعمت عباس

لجنة حكام الكرة في الإمارات طبقت مشروع حكام المستقبل بإعداد 100 حكم إماراتي خلال خمس سنوات بمعدل كل سنة 20 حكم، وهذا المشروع سيساهم في خلق عناصر مقتدرة مبنية على أسس صحيحة في ظل وجود الحكم المونديالي «علي أبو جسيم» صاحب التاريخ الحافل بالإنجازات والذي أدار ثلاث بطولات لكأس العالم.

وفي هذه الفترة عاد إلى لجنة الحكام بصفة مستشار من أجل عودة الصافرة الإماراتية للعالمية، وبهذا المشروع ستنتعش دائرة الحكام بظهور كوكبة جديدة من الحكام الشباب خاصةً وأن المراحل السنية من 13 سنة فما فوق لكل فئة دوري خاص بها، وهذا يتيح الفرصة للحكام الجدد من إدارة هذه المباريات ويشجعهم في الاستمرار والتواصل والتنافس من أجل تحقيق الأمنيات في المستقبل ونيل الشارة الدولية، وهذه خطوة من جملة الخطوات التي اتخذتها لجنة الحكام والتي يترأسها الحكم الدولي السابق «علي حمد» وبخبرات «أبو جسيم» وعلاقاته بالعالم الخارجي ستزدهر الصافرة الإماراتية في المحافل المحلية والدولية.

«همسة عدل»

على الإعلام بكافة قنواته المقروءة والمسموعة والمرئية وعلى اللاعبين والمدربين والجماهير أن يقفوا مع الحكم من أجل الوصول إلى أعلى درجات النجاح في اتخاذ القرار.

مدرب عراقي محترف