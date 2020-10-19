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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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«رواد العراق» يتوج بكأس الماستر الدولي

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
توج منتخب العراق لرواد كرة القدم بلقب كأس الماستر الدولية للرواد بنسختها الثالثة عشر والتي اقيمت في مدينة انطاليا التركية، لاول مرة في تاريخه عقب الفوز على رواد فريق كونيا التركي. وقدم نجوم الفريق العراقي لرواد كرة القدم بقيادة المدرب بسام رؤوف اداء ونتائج جيدة في البطولة الدولية حيث تمكن من تحقيق الفوز في ستة مباريات وتعادل في مواجهة واحدة.
وفي ختام المنافسات التي توج بها الفريق العراقي حصل اللاعب الدولي السابق صاحب عباس على لقب هداف البطولة، فيما نال الحارس السابق سرمد رشيد جائز الحارس الافضل في المسابقة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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