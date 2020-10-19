درجال يرعى حفل توقيع رعاية المصرف التجاري العراقي لاتحاديّ السلة وألعاب القوى

يشكل لجنة فنية تخص بناء مجمع سكني لموظفي وزارة الشباب والرياضة

إعلام الشباب والرياضة:

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان رئيس الوزراء يدعم توجهاتنا في قطاع الرياضة بشأن الاستثمار والرعاية من قبل القطاع الخاص للاندية والاتحادات الرياضية في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا على العالم اجمع .

جاء ذلك خلال رعايتة مساء السبت بحضور مدير المصرف التجاري العراقي سالم الچلبي، ورئيس اتحاد العاب القوى الدكتور طالب فيصل و الامين المالي الدكتور زيدون جواد و الدكتو خالد نجم وعدد من أعضاء اتحاد السلة ، مضيفا ان التوقيع على عقد الرعاية كان من المفترض ان يتم قبل اسابيع عدة، لكن بعض الظروف اجبرتنا على التاجيل ، لافتا ان الايام المقبلة ستشهد توقيع ملف رعاية اتحاد الفروسية وان الخطوات ستتطور قدما بهذا الاتجاه الاستثماري الذي ينال دعم الحكومة كونه يحقق المطلوب لشعارنا الذي نعمل عليه ونسعى لتطبيقه مع جميع الاندية والاتحادات «الرعاية والدعم مقابل الاصلاح» في القطاع الرياضي وترك الحرية للاتحادات في العمل وما مطلوب منها تحسين واقع رياضة الانجاز وما تتمناه جماهيرنا الرياضية ، وتابع درجال بالقول ان ذلك الجهد يتطلب الاستعانة بالخبرات الاجنبية في تطوير ملاكات الاتحادات بجميع تخصصاتها، ومشاركة اللجنة الاولمبية بـ نية صادقة ونبذ الخلافات التي اكلت الكثير من جرف الرياضة العراقية ، منوها ان الوزارة والجهد الحكومي بصورة عامة سيكون داعما وراعيا ولن نقصر مع أي اتحاد متى استطعنا توفير جهدنا الساند في البنى التحتية وغيرها ، واهاب درجال بالاتحادات اعداد منهاجها وتقديمه الى لجنة فنية مشتركة ومحايدة سيتم تشكيلها لاحقاً وتجاوز الروتين وكل ما يمت الى الحقبة الماضية بـ صلة .

من جهتهم ثمن رؤساء الاتحادات دعم وزارة الشباب والجهد الحثيث للوزير درجال بهذا الاتجاه الاستثماري الحيوي الذي يفتح نافذة الامل في رياضة الانجاز و يُعد تطورًا كبيراً يحدث لاول مرة في تاريخ الرياضة العراقية، ما يدفع الاتحادات الى بذل مزيد من الجهد لتقديم الافضل، على الرغم من الظروف الصعبة.

من جانب اخر، قرر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، تشكيل لجنة فنية لاستكمال اجراءات منح فرصة واجازة استثمارية لبناء مجمع سكني لموظفي الوزارة.وقال مدير عام دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية عبد الخالق خضر، مبينا ان درجال قرر تشكيل لجنة فنية برئاستي وعضوية دوائر الاستثمار والهندسية والقانوية لاستكمال اجراءات منح فرصة واجازة استثمارية وذلك بتخصيص ارض تابعة للوزارة في التاجيات لاعلانها فرصة استثمارية لبناء مجمع سكني لموظفي الوزارة، ويتم التمويل من خلال احد البنوك الضامنه على ان تستقطع من رواتب الموظفين وفق آلية قانونية تضمن حقوق كل الاطراف».

واضاف خضر، ان «تشكيل اللجنة الفنية جاء بعد لقاء الوزير درجال مع مجموعة من موظفي الوزارة في القاعة المركزية بدائرة العلاقات والتعاون الدولي للاستماع الى مشاكلهم وامكانية حلها، مبديا استعداده للانتهاء من عمل اللجنة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوما».