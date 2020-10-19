الفار يحرم ليفربول من انتصار درامي على إيفرتون

صلاح يواصل صناعة التاريخ في ملاعب إنجلترا

لندن ـ وكالات:

حسم التعادل (2-2) ديربي الميرسيسايد، الذي جمع بين إيفرتون وضيفه ليفربول، أول أمس على ملعب جوديسون بارك، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية ليفربول ساديو ماني (3) ومحمد صلاح (72)، بينما أحرز لإيفرتون مايكل كين (19) وكالفيرت ليوين (81).. وبهذه النتيجة، عزز إيفرتون موقعه في الصدارة برصيد 13 نقطة، في حين ارتقى ليفربول للمركز الثاني، رافعًا رصيده إلى 10 نقاط.

وبتعادله، لم يخسر ليفربول أمام إيفرتون في آخر 23 مباراة جمعت بين الفريقين في جميع المسابقات، وهي المسيرة الأطول للريدز دون خسارة أمام فريق بعينه طوال تاريخ النادي، وذلك بحسب أرقام «أوبتا».

من جانبه، واصل النجم المصري لنادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، تألقه بتوقيعه لهدف رائع في مرمى إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.. وهو الهدف رقم 100 للفرعون المصري بجميع المسابقات في 159 مباراة مع «الريدز».

وبهذا الهدف للاعب إيفرتون، ينفرد كالفرت ليوين بصدارة ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 7 أهداف.. ووفقا لما ذكرته شبكة إحصاءات «أوبتا»، فإن كالفرت ليوين بات أول لاعب في تاريخ إيفرتون يهز الشباك في أول 5 مباريات للفريق بالدوري الإنجليزي، منذ أن فعل تومي لوتون الأمر ذاته في موسم 1938-1939.

وأعرب يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه، بعد التعادل أمام إيفرتون. وقال كلوب، في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت» عقب المباراة: «المستوى كان مميزًا، كانت مباراة كبيرة للفريقين، سيطرنا أمام فريق يعج بالثقة ويملك خطة واضحة».

وأضاف: «ربما هذه أفضل مباراة خارج ملعبنا منذ وصولي إلى ليفربول، شاهدت مستوى جيد حقا، كنت سأحظى بسعادة أكبر لو انتصرنا، ولكنني أردت مشاهدة رد الفريق، الذي كان في السابق».

وعن إصابة فيرجل فان دايك: «لم أشاهدها مرة أخرى، ولكن الأمر احتاج بعض الوقت وبالتالي لم تكن تسللًا كبيرًا، وتسبب جوردان بيكفورد في إخراجه من المباراة، وبالنسبة لهدف (جوردان) هندرسون لا أرى تسللا، ولكن حدث ذلك بسبب قرار شخص ما».

وأضاف: «الأمر صعب في الوقت الحالي، تعرض تياجو لخطأ هائل (طرد ريتشارلسون)، لم تبد اللقطة جيدة، ولكن المباراة كانت رائعة وانتهت، خرجنا بنقطة واحدة وهذا هو الموقف الحالي، المباراة كانت جيدة وأحببتها في الكثير من اللحظات بالطريقة التي لعبنا بها أمام فريق جيد».

وفي مباراة أخرى، حرم ساوثهامبتون مضيفه تشيلسي من نقاط الفوز، بالتعادل معه في الوقت القاتل (3-3)، في مباراة احتضنها ملعب ستامفورد .. أهداف البلوز جاءت عن طريق الثنائي الألماني تيمو فيرنر «هدفين» وكاي هافيرتز في الدقائق (15، 28 و59)، فيما أحرز داني إنجز، تشي أدامز وجانيك فيستيرجارد، ثلاثية الضيوف في الدقائق (43، 57 و92).. بهذه النتيجة، استقر تشيلسي في المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما احتل ساوثهامبتون المرتبة العاشرة بنقطة أقل.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن هذا الهدف رقم 30 لفيرنر، على صعيد مسابقات الدوري منذ بداية الموسم الماضي.. ولا يتفوق على فيرنر في هذه الفترة الزمنية، بالدوريات الخمسة الكبرى، سوى ثلاثة لاعبين هم مهاجم بارين ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، ونظيره في لاتسيو، تشيرو إيموبيلي، ونجم يوفتنوس، كريستيانو رونالدو.. يذكر ان فيرنر انتقل إلى تشيلسي في الميركاتو الأخير، قادما من لايبزيج الألماني.