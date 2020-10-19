حصلنا على موافقات العمل في مشروع تطوير منفذ سفوان الحدودي

محافظ البصرة للصباح الجديد :

البصرة – سعدي السند :

اعلن محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني عن الحصول على موافقات خطية من الامانة العامة لمجلس الوزراء لإطلاق العمل في مشروع تطوير منفذ سفوان الحدودي.

وقال العيداني بحثنا خلال اجتماع في العاصمة بغداد مع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ومدير هيئة المنافذ الدكتور عمر الوائلي، آليات إطلاق العمل في مشروع تطوير منفذ سفوان الحدودي بحضور ممثلي الشركة الاستشارية التي ستشرف على الأعمال التي ستمول من المنحة الكويتية.

ولفت المحافظ إلى أن الاجتماع توصل إلى اتفاقات لإطلاق العمل في المشروع على وفق المواصفات المحددة ، مبينا ان الاجتماع تضمن كذلك الاتفاق على تسجيل قطعة أرض بناء المنفذ الحدودي التي ستخصص للمشروع.

ولفت الى ان المشروع الوزاري السابق لتطوير منفذ سفوان الذي كان ينفذ سابقا من شركة محلية على ارض بلغت مساحتها 110 دونمات تابعة لبلدية سفوان بكلفة 100 مليار دينار، قد توقف لعدة مرات ولم تصل نسب الانجاز الا لـ9%.

تخطيط لانشاء منافذ مثالية

واوضح المحافظ ان محافظة البصرة خططت لانشاء منافذ مثالية في البصرة، ومنها خطة لإنشاء منفذ مثالي في سفوان سينفذ على مساحة 200دونم على وفق أحدث المواصفات القياسية العالمية وبأفضل التصاميم ، مشيرا الى ان انشاء منفذ مثالي في سفوان سيكون واجهة للعراق مطلة على الكويت والخليج للقادمين والمغادرين على حد سواء، مبينا إن اعمال التصاميم للمشروع انتهت ورفعت للجهات المختصة.

وان تطوير منفذ سفوان الحدودي سيعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ويكون قادرا على استيعاب الحركة التجارية التي يتوقع لها ان تكون كبيرة جدا في ضوء امكانات البلدين.

تعاون مشترك

من جانب اخر اشار المحافظ الى ان محافظة البصرة بحثت مع برنامج الامم المتحدة لدعم العراق(اليونامي) التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات دعم القطاعين الصحي والتعليمي، وتحسين واقع البيئة ومياه الشرب.

وجاء ذلك خلال لقائنا بنائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة (يونامي) والمنسق المقيم للشؤون الانسانية في العراق ايرينا فوياشكوفا-سولورانو.

وقال العيداني : سعدنا باستقبال ايرينا فوياشكوفا-سولورانو في اول زيارة لها للبصرة، للاطلاع على الواقع الانساني والخدمي في المحافظة .

الاستفادة من الخبرات العالمية

وتابع العيداني ان اللقاء مع وفد صندوق الامم المتحدة لدعم العراق(اليونامي) ومكتب المنسق العام للشؤون الانسانية في العراق، كان مهما، اذ قدمنا شرحا مفصلا عن الواقع الخدمي والبيئي في المدينة، والمشاريع التي تنفذها الحكومة المحلية في هذا الجانب، الى جانب الحديث عن البرامج والمشاريع التي تنفذها الأمم المتحدة في المحافظة.

واضاف المحافظ اكدنا على ضرورة التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات العالمية وما تمتلكه الامم المتحدة من تجارب وبرامج مهمة في دعم قطاع الصحة في ظل جائحة كورونا، ونقلنا لهم الدور الكبير الذي قدمته الملاكات الطبية في البصرة، والتي عملت بالمستوى نفسه الذي قدمته الطواقم الطبية العالمية بهذا المجال، لافتاً الى ان الحديث تطرق الى مسألة دعم القطاع التربوي والاكاديمي، فضلا عن العمل في مجال تحسين مستوى مياه الشرب وتحسين واقع البيئة في البصرة.

واشار الى ان البصرة تأمل ان تحصل على خبرات اكبر من كل المنظمات الانسانية والدولية في مختلف المجالات بما يضمن تحسين المستوى الحياتي لكل البصريين.

من جانبها اوضحت نائب الممثل الخاص للامين العام للامما لمتحدة (يونامي)والمنسق المقيم للشؤون الانسانية في العراق، ايرينا فوياشكوفا-سولورانو انها سعيدة بزيارتها الى محافظ البصرة ولقاء المحافظ.

برامج مهمة في البصرة

واضافت انني سعيدة جدا بتواجدي بالبصرة، ونحن نعمل في الامم المتحدة على تنفيذ برامج مهمة لتحسين التعليم والمياه والبيئة والبرامج الثقافية الاخرى في البصرة التي تمتلك اهمية خاصة في العراق.

وتابعت ناقشنا مع المحافظ، اليات التعاون في خطط مستقبلية في مجال الصحة ومكافحة فايروس كورونا(كوفيد 19) وايضا العمل على نشر ثقافة مسالة التباعد الاجتماعي ودعم قطاع الصحة وقضايا اخرى تحتاج المساعدة.

واختتمت الحديث بالقول ان زيارات اخرى لمحافظة البصرة سينفذها صندوق الامم المتحدة لدعم العراق(اليونامي) ومكتب المنسق العام للشؤون الانسانية في العراق ، من اجل العمل في المجتمع البصري ، مجتمع امن وصحي ومتقدم .