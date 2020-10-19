وكالة الطاقة الدولية: الوباء قد يؤخر استعادة الطلب على الطاقة حتى عام 2025

الصباح الجديد – وكالات :

قالت وكالة الطاقة الدولية إن التعافي الاقتصادي البطيء من الوباء يهدد بتأخير انتعاش كامل في الطلب العالمي على الطاقة حتى عام 2025.

قالت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسة الطاقة ، في تقريرها السنوي عن توقعات الطاقة العالمية ، في السيناريو المركزي الخاص بها إن اللقاح والعلاجات قد تعني انتعاش الاقتصاد العالمي في عام 2021 وتعافي الطلب على الطاقة بحلول عام 2023.

ولكن في ظل «سيناريو التعافي المتأخر» ، تم تأجيل الجدول الزمني لمدة عامين ، كما قالت في مثل هذه الحالة ، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن «يؤدي الركود الأعمق على المدى القريب إلى تآكل إمكانات النمو في الاقتصاد ، كما يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى القضاء على رأس المال البشري ، كما أن حالات الإفلاس والتغيرات الاقتصادية الهيكلية تعني أن بعض الأصول المادية تصبح غير منتجة أيضًا».

تتوقع وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس انخفاض الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 5٪ في عام 2020 ، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة بنسبة 7٪ والاستثمار في الطاقة بنسبة 18٪.

من المقرر أن ينخفض الطلب على النفط بنسبة 8٪ واستخدام الفحم بنسبة 7٪ بينما ستشهد مصادر الطاقة المتجددة ارتفاعًا طفيفًا.

بشكل عام ، قالت هيئة مراقبة الطاقة إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الوباء كان بمثابة حافز أو انتكاسة للحكومات وصناعة الطاقة في سعيهم لجعل الصناعة أكثر استدامة.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لرويترز إن صانعي السياسات متخلفين عن الركب: «نحن بعيدون عن تحقيق أهدافنا المناخية من خلال السياسات الحالية حول العالم».

سيصل عصر نمو الطلب العالمي على النفط إلى نهايته في غضون السنوات العشر القادمة ، ولكن في ظل غياب تحول كبير في السياسات الحكومية ، لا أرى علامة واضحة على بلوغ الذروة. انتعاش الاقتصاد العالمي سيعيد الطلب على النفط قريبا إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن عدم اليقين بشأن الطلب المستقبلي وهبوط أسعار النفط في عام 2020 قد يعني أن منتجي النفط غير متأكدين من كيفية قياس قرارات الاستثمار التي تؤدي إلى عدم التوافق في العرض والطلب ، مما يؤجج تقلبات السوق في المستقبل.

في سيناريوها المركزي ، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن «الاستثمار في المنبع ينتعش من أدنى نقطة في عام 2020 ، مدعومًا بارتفاع سعر النفط إلى 75 دولارًا للبرميل بحلول عام 2030. ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان هذا الاستثمار سيأتي في الوقت المناسب أم لا ، إذا أتت ، من أين ستأتي «.