الزوراء يختتم معسكر البصرة بثنائية في شباك الميناء

أوديشو: القوة الجوية يستهدف لقب الدوري

بغداد ـ الصباح الجديد :

اختتم فريق نادي الزوراء بكرة القدم، معسكره في محافظة البصرة بالفوز على الميناء في الاطار الودي.. وقال الناطق باسم النادي عبد الرحمن رشيد ان «الزوراء تغلب في مباراته الودية امام الميناء بالفوز بهدفين من دون رد».واوضح ان «اهداف المباراة حملت توقيع علاء عبد الزهرة في الدقيقة 59 ومصطفى محمود في الدقيقة 90».

واضاف رشيد ان «الفريق اختتم معسكره بعد المباراة وعاد إلى بغداد لاكمال تحضيراته لانطلاق الدوري الممتاز».يذكر ان الزوراء سيفتتح موسمه الحديد بمواجهة من العيار الثقيل امام الشرطة.

من جانب اخر، خيم التعادل السلبي على مباراة فريقي النفط والشرطة والتي أقيمت في ملعب النفط ضمن إطار استعدادات الفريقين للدوري الممتاز.. ولم يتمكن اي من الفريقين الوصول لشباك منافسه، وشهدت المباراة إجراء تغييرات كثيرة للفريقين لاختبار جاهزية أكبر عدد من اللاعبين.. وسبق وان حقق النفط فوزا وديا على الطلبة بهدفين مقابل هدف واحد فيما تعد المباراة الأولى لفريق الشرطة. وفي سياق اخر، حقق فريق الطلبة فوزا معنويا على فريق النجف بهدف من دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب البرج بجامعة بغداد ضمن إطار استعدادات الفريقين للدوري الممتاز.. والهدف الوحيد جاء في الدقيقة ٢٣ عن طريق اللاعب كرار محمد، ليعوض الطلبة خسارته الودية قبل يومين أمام فريق القاسم.. واستعاد الطلبة توازنه بعد عودة رئيس النادي علاء كاظم إلى العراق قادما من كندا حيث يقيم هناك وحث اللاعبين على ضرورة التركيز في المباريات وتحقيق نتائج جيدة.

هذا والتحق مدافع النجف، المحترف الغاني ويلسون بتدريبات الفريق على أمل أن يلحق الكاميروني تالا به أمس السبت. وقال المدرب المساعد للنجف بهاء كاظم: «التحق بالفريق المدفع ويلسون وسيكتمل عقد الفريق بشكل نهائي بوصول المحترف الكاميروني تالا فيما التحق بوقت سابق المحترف السوري شادي الحموي».وأشار إلى أن الفريق بدأ يستقر وهناك تقدم واضح بالمستوى البدني ويسعى الجهاز الفني لتحضير الفريق فنيا لانطلاقة الدوري، لافتا إلى أن فريق النجف سيعتمد على ثلاثة محترفين فقط بعد اعتذار السوري يوسف قلفا.

في حين، أوضح مدرب القوة الجوية، أيوب أوديشو، أن الفريق يخطط للظفر بلقب الدوري الممتاز، بعد إلغاء منافسات الموسم الماضي.. وقال أوديشو «القوة الجوية يراهن على الاستقرار الفني في تشكيلة الفريق، مع الإضافات البسيطة في القائمة، للمنافسة بقوة على خطف اللقب».

وأضاف «إلغاء الدوري الموسم الماضي فوت علينا فرصة التتويج، كنا نخطط لاستعادة اللقب وفريقنا كان الأفضل، لكن جائحة كورونا حالت دون تحقيق ذلك. نسعى للتعويض هذا الموسم».وتابع «جميع الأندية تعاني من الإعداد المتأخر، ومع ذلك أتوقع منافسة شرسة في الموسم الجديد، خاصة أن اللاعبين متعطشون للمنافسات بعد التوقف القسري. الوديات منحتنا دفعة معنوية كبيرة لمنافسات الدوري». يشار إلى أن القوة الجوية يستضيف الكهرباء، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

من جانب اخر، قال خلدون إبراهيم لاعب نفط الوسط الدولي السابق، إن فريقه سيكون رقما صعبا في الدوري .. وأضاف إبراهيم «نفط الوسط سينافس على المراكز الأولى في الدوري، لما يضمه من مجموعة طيبة من اللاعبين، يمثلون خليطا مميزا بين الخبرة والشباب، فضلا عن جهاز فني محنك».

وبين أن مستوى اللاعبين المحترفين جيد ويشكل إضافة نوعية، خاصة أن الثلاثي لعب سابقا في الدوري العراقي ولديهم تصور عن مستوى المسابقة.. وأشار إلى أن المعسكر التدريبي في أربيل كان مثمرا ومنح المدرب الرؤية الكاملة عن وضع اللاعبين.. وأوضح أن فريق نفط الوسط خاض ثلاث مباريات تجريبية في المعسكر، فاز بها على أربيل ونفط ميسان والحدود.