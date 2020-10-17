درجال يبارك لنادي النجدة الفوز بلقب بطولة بغداد للمواي تاي

يرعى ختام فعاليات الجمهورية بالكرة الطائرة الشاطئية

إعلام الشباب والرياضة:

بارك وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لإتحاد المواي تاي نجاحه في تنظيم بطولة أندية بغداد للشباب للمدة من ١٣-١٦ تشرين اول الجاري، وأختتمت أول أمس على قاعة المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية ببغداد كما بارك لجميع الاندية حرصهم وتفانيهم للظهور بأفضل صورة تنافسية ولنادي النجدة فوزه باللقب .

جاء ذلك خلال رعاية الوزير درجال حفل ختام البطولة وسط حضور رسمي وإعلامي كبير، مبينا ان الوزارة ومن دواعي الفخر وصميم عملها الساند الى الاتحادات والأندية تعمل بكل جهد لأجل نشر قاعدة الالعاب الفردية التي نعول عليها في تحقيق أفضل النتائج الخارجية، وثمن رئيس الإتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك رعاية وزير الشباب والرياضة للبطولة مذكرا بان السيد الوزير تكفل بجميع النفقات وبذل جميع الجهود لانجاحها واخراجها على اتم صورة لتوازي مكانة اللعبة وابطالها عالمياً.

وأضاف علك: ان ثناء وزير الشباب على لاعبينا وحسن الإدارة والتنظيم وإهتمامه بالأبطال وتكريمهم شخصياً يعد حافزا كبيرا لتقديم الأفضل، منوها الى ان السيد الوزير وعد برعاية ودعم بطولة أندية العراق التي ستقام مطلع العام المقبل.

من جانب اخر، اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال على اهمية احياء البطولات المحلية بمختلف الالعاب كونها الحافز الاول لانتشار مساحة اللعبة وبعث روح التنافس بين الفرق المتبارية و يعود ذلك بالفائدة على المنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية .

جاء ذلك خلال حضوره ورعايته ختام فعاليات بطولة الجمهورية بالكرة الطائرة الشاطئية، التي اقيمت في مدينة الحبانية بـ محافظة الانبار ، مبينا ان اجواء البطولة وروح التنافس اثلجت قلوبنا وأدخلت السرور إليها، وبثت اجواء تنافسية رائعة بين جميع الحضور ، منوها ان المشاركة الكبيرة لمعظم المحافظات العراقية وتحضير فرقها للتنافس كان واضحا من خلال الحرص والالتزام والمتابعة الدقيقة الامر الذي يؤشر تطور كرة الطائرة الشاطئية مستقبلا ، وقدم درجال شكره الى اتحاد الطائرة والملاكات التدريبية والادارية واللاعبين مشددا على ان وزارة الشباب والرياضة ستكون داعمة لهم في مختلف البطولات المحلية والاستحقاقات الخارجية كما ثمن دور محافظة الانبار ونجاحها الباهر وتواجد اداراتها اثناء البطولة متمنيا ان تحتضن مختلف البطولات مثل أي محافظة اخرى.

إلى ذلك، اعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن الشركة المنفذة لمشروع ملعب السماوة الاولمبي 20 الف متفرج إستأنفت عملها بعد توقف، فيما سيكون منتدى (أ) النموذجي في السماوة مكانا لاستقطاب شباب ورياضي محافظة المثنى. وبين الوزير درجال ان الوزارة حريصة على الاهتمام بالقطاعين الشبابي والرياضي في المثنى وتبذل جهودا كبيرة من اجل تجاوز الصعوبات التي تواجه الاعمال جراء قلة الاموال وتداعيات جائحة كورونا، مبينا ان هناك تنسيقا مع الحكومة المحلية في محافظة المثنى بعد زيارتنا للمحافظة الشهر الماضي من اجل تسهيل الاجراءات التي تخدم وتسرع وتيرة الاعمال في مشاريع الوزارة.

واضاف اننا وضعنا خارطة طريق لحسم الامور التي تعيق استئناف العمل، ونجحنا في اعادة الحياة لهذا الصرح الرياضي الكبير الذي يعد من اهم مشاريع وزارة الشباب والرياضة في محافظة المثنى، وتقوم بتشييده احدى الشركات الايطالية، ويخدم تطلعات الوزارة والجماهير في احتضان المباريات الدولية واقامة البطولات.. ويتكون المشروع من ملعب سعة 20 الف متفرج وملعب تدريب سعة 2000 متفرج مع مضمار العاب القوى، وملعب تدريب سعة 500 متفرج، وفندق اربع نجوم سعة 50 غرفة.