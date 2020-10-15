«الشباب والرياضة» تبحث آفاق التعاون مع أذربيجان

درجال يحث لاعبي السلة على مضاعفة التدريبات



إعلام الشباب والرياضة:

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أول أمس، القائم بالاعمال الاذربيجاني نصير ممدوف في بغداد لبحث افاق التعاون المشترك بين البلدين وتسلم الوزير «درجال» رسالة من وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني ودعوة لزيارة البلد خلال المدة المقبلة .

وقال الوزير درجال: ان العلاقات بين العراق واذربيجان جيدة والمرحلة القادمة ستشهد تعاون دولي اكبر على الصعيدين الشبابي والرياضي واوضح ان العراق بحاجة الى ملاكات اجنبية على مستوى عال في مختلف الالعاب وان اذربيجان سبق وان نظمت بطولات ودورات دولية عدة، وتمتلك سمعة جيدة في الكثير من الالعاب، والعراق يسعى الى عقد مذكرات تفاهم تخدم الرياضة العراقية وتعود بالفائدة على البلدين في مجال الرياضة والشباب.

من جانب اخر، التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بلاعبي منتخبنا الوطني بكرة السلة بحضور رئيس و امين سر إتحاد كرة السلة، لمتابعة تدريباتهم والوقوف على اهم احتياجاتهم وهم يستعدون للمشاركة في النافذة الثانية من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم والتي ستنطلق في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني المقبل في مملكة البحرين ، واكد درجال دعم الوزارة وسعيها الدائم لتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لانجاح مهمتهم في التصفيات المهمة على الصعيدين الاسيوي والعالمي.

وقال الوزير « درجال: نتواجد اليوم للتعبير عن الاهتمام الحكومي والوزارة، في متابعة استعداداتكم للتصفيات، ولدينا ثقة كبيرة بكم، ونحن معكم وقريبون منكم لتلبية احتياجاتكم، ونتطلع من خلالكم إلى التأهل عن المجموعة والمضي قدماً في التصفيات الآسيوية، مُذكراً باللقاءات التي جمعته مع رئيس واعضاء الاتحاد بهدف مناقشة استعداد المنتخب بـ أفضل صورة نحو تحقيق انجاز جديد يليق بمكانة الرياضة العراقية وكرة السلة تحديداً.

كما، إطلع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، خلال زيارته لمسبح الشعب الأولمبي، على تدريبات المنتخب العراقي للفئات العمرية، فضلاً عن سير البرنامج التدريبي، في ضوء عودة النشاطات الرياضية، وإلتقى خلال الزيارة، رئيس إتحاد السباحة خالد عبد الواحد كبيان والمدرب عبد الرضا محيبس، اللذين إستعرضا أبرز الأمور التي يحتاجها السباحون، والمسبح أيضاً.

وأكد الوزير « درجال»، في حديثه معهما حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للاعبي المنتخب العراقي للسباحة وإستعدادها لإستقطاب مدربين أجانب لتطوير قدرات السباحين ومدربيهم المحليين، مشيراً إلى أهمية مواصلة وتكثيف البرامج التدريبية للاعبي المنتخب لخوض مختلف المنافسات الدولية مع أخذ كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية المتضمنة بالدليل ال للوزارة والخاص بعودة النشاطات والمنافسات الرياضية.

وفي سياق اخر، أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ضرورة إيجاد الحلول القانونية المناسبة لإعادة العمل في المدينة الرياضية لنادي الشرطة التي توقف العمل فيها منذ سنوات عدة، وذلك خلال زيارته لمقر النادي ولقائه بالهيئة الإدارية، وإطلاعه على واقع البنى التحتية للمدينة الرياضية.

أعقب ذلك إجتماع الوزير درجال مع اعضاء الهيئة الادارية، وبحث معهم المعوقات التي تواجهها، وآليات إعادة العمل فيها، إذ قال: نادي الشرطة من الاندية العريقة و يُعد ركناً أساس في رفد المنتخبات الوطنية بكافة الالعاب، والرياضة في عمومها لن تتطور إلا من خلال الإهتمام بالبنى التحتية والفئات العمرية، مضيفاً هدفنا حث الأندية على الإستثمار والتسويق الرياضي بعد تثبيت عائدية الأراضي ، مشدداً على أهمية تعزيز هيبة الدولة والقانون الذي يجب ان يكون الحكم والفيصل في التعامل بين ومع المؤسسات الرياضية بمختلف مسمياتها، مع ضرورة الحفاظ على إستقلالية العمل، وتذليل المعوقات من خلال التعاون وتظافر الجهود والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كونها الجهة القطاعية الحكومية التي تنظم عمل الأندية والإتحادات.

وإستمع الوزير درجال الى آراء أعضاء الهيئة الادارية بشأن الحلول المقترحة وإيجاد صيغ حل لإكمال المدينة الرياضية عقب توقف المشروع، فضلا عن تأكيدهم على ثقة الجماهير الرياضية بالوزير ودوره في إحداث نقلة نوعية للرياضة العراقية.