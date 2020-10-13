نسب إنجاز متقدمة في عدد من المشاريع ضمن خطة عام 2019

تنفذ في مركز وأقضية ونواحي محافظة البصرة

البصرة – سعدي السند :

تتواصل في عموم محافظة البصرة أعمال تنفيذ أعداد كبيرة من مشاريع خطة عام 2019 والتي أنجز بعضها ومازال عدد منها قيد التنفيذ تحت اشراف محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني ومتابعة مدير التخطيط والمتابعة في ديوان المحافظة المهندس ولاء عبدالكريم بتواجد لجان المتابعة من ديوان المحافظة ودائرة المهندس المقيم وتتوزع المشاريع في مركز وأقضية ونواحي المحافظة .

المستشفى الباطني وتطوير شارع بغداد – صناعية حمدان

الصباح الجديد وبالتنسيق مع الزملاء في اعلام ديوان محافظة البصرة تابعت عددا من هذه المشاريع . فبعد أن أنجزت أعمال الكشف لحديد التسليح وفحص الشاقولية من قبل لجنة المتابعة والمهندس المقيم

في مشروع المستشفى التخصصي للأمراض الباطنية بدأت اعمال صب الخرسانة لجزء من الاعمدة وجزء من هياكل المصاعد بحضور وإشراف دائرة المهندس المقيم ولجنة المتابعة

وواصلت شركة النرجس للمقاولات تنفيذ اعمالها في مشروع القبلة المتكامل، والذي وصل لمراحل متقدمة وترتفع نسب الانجاز بشكل تدريجي .

وتواصل شركة سهل العراق ، تنفيذ اعمال مشروع تطوير طريق بغداد- صناعية حمدان، ضمن قطاع الطرق والجسور، في خطة مشاريع البصرة لعام 2019 وكانت الاعمال الاخيرة المنفذة تتضمن تسليح ارضية الطريق والبدء باعمال صب حوض الشارع ورفع الانقاض والاستمرار بتسوية الشارع ورشه بالماء الى جانب الاستمرار في تنفيذ اعمال شبكات المجاري واستمرار تنفيذ الأعمال الاخرى.

تطوير الطريق السياحي في ابي الخصيب

وتستمر شركة ابابيل الهندسية للمقاولات، تنفيذ مناقصة 44 ب/ بلديات ضمن خطة مشاريع محافظة البصرة لعام 2019 والخاصة بالبنى التحتية في قضاء الدير حي الزهراء وحي الزهور

وواصلت شركتا ابابيل الهندسية، والنجم المضيء ، تنفيذ الاعمال في مشروع تطوير الطريق السياحي في قضاء ابي الخصيب، ضمن قطاع البلديات في خطة مشاريع محافظة البصرة لعام 2019،

مشروع البنى التحتية في النجيبية والأحياء المجاورة

وواصلت شركة سهل العراق تنفيذ اعمالها في مشروع البنى التحتية في النجيبية والاحياء المجاورة لها (حي طارق – وحي الصادق) ضمن قطاع البلدية في خطة مشاريع محافظة البصرة لعام 2019، وكانت الاعمال الاخيرة المنفذة تتضمن تهيئة شوارع النجيبية وحي الصادق وطارق لاطلاق عملية تبليط الطبقة الاولى الاساس ومن ثم اكمال اعمال التبليط، بعد اكمال البنى التحتية.

وتواصل شركة رواد الديار الهندسية تنفيذ اعمالها في مشروع تأهيل افرازات 37/14 في قضاء شط العرب ضمن قطاع البلديات في خطة مشاريع محافظة البصرة لعام 2019، وكانت الاعمال الاخيرة المنفذة في مواقع المشروع قد تضمنت اكمال اعمال تسقيط الافرازات وتنفيذ اعمال حدل الارض الطبيعيه الى جانب فرش الشوارع بالتراب النظيف بمستوى اربع طبقات وتسويته، ويتضمن المشروع انشاء شوارع ترابية وسبيس

مشروع البنى التحتية في الطوبة والنخيلة والاكوات

اما شركة ارض العليا للمقاولات، فهي تواصل تنفيذ اعمالها في مناقصة 40/بلدية ضمن مشاريع محافظة البصرة لعام 2019، والخاصة بتنفيذ مشروع البنى التحتية في الطوبة والنخيلة /حي الموظفين، وكانت الاعمال المنفذة خلال الفترة الاخيرة تتضمن، الاستمرار في اعمال نصب منهولات شبكات المجاري، ونصب محطات المجاري في الاحياء، ومد انابيب المياه، وتنفيذ باقي فقرات المشروع.

ويستمر العمل في تنفيذ مشروع البنى التحتية في منطقة الاكوات في قضاء شط العرب ضمن قطاع البلديات في خطة مشاريع البصرة لعام 2019، وسط متابعة دائرة المهندس المقيم للأطلاع على سير العمل في المشروع .

مدرسة طلحة ومشروع مناقصة 10/ بلدية

وواصلت شركة عاج الجنوب تنفيذ العمل في مناقصة 102/ تربية والخاصة بهدم واعادة بناء مدرسة طلحة الابتدائية ذات 18 صفا وبثلاثة طوابق والواقعة في مدخل قضاء الزبير، مقابل التربية، في قطاع التربية، ضمن مشاريع البصرة لعام 2019، وكانت الاعمال الاخيرة قد شهدت ارتفاع نسب الانجاز وتتضمن البدء بتغليق المبنى بالمحجر، وترتيب الساحة الداخلية والحديقة وهدم السياج (الجدار) القديم والبدء باعمال التسليح لانشاء السياج الجديد، والتحضير لتنفيذ الانهاءات الداخلية للمبنى.